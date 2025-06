Motorista morre em capotamento na BR-262, na Grande BH

Um motorista morreu após capotar o carro que dirigia na rodovia BR-262, em Juatuba (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na noite dessa quarta-feira (25/6). A suspeita é que o acidente tenha sido causado por óleo na pista.

O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) foi acionado às 19h10 para atender à ocorrência, na altura do bairro Pinto D’Água, próximo ao Ceresp. Segundo a corporação, o motorista, único ocupante do veículo, morreu no local. Ele não ficou preso às ferragens.

A suspeita é de que o carro tenha derrapado devido à presença de óleo na pista. Apesar disso, os bombeiros informaram que o volume de óleo não exigiu aplicação de serragem. Um segundo veículo também perdeu o controle no trecho, mas conseguiu evitar o acidente.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi chamada para controlar o trânsito, que já foi liberado. A perícia da Polícia Civil esteve no local e o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML).

Matéria em atualização