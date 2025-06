Caminhonete capota com 40 caixas de abelhas na BR-262

Um capotamento envolvendo uma caminhonete que transportava cerca de 40 caixas de abelhas mobilizou o Corpo de Bombeiros na tarde dessa sexta-feira (13/6), na BR-262, na altura do km 607, próximo a Campos Altos (MG), no Alto Paranaíba.

O veículo, uma D20, tombou às margens da rodovia. Apesar do impacto, os ocupantes saíram ilesos e já estavam fora da caminhonete quando os militares chegaram. Eles usavam trajes de proteção específicos para o manejo de abelhas.

Segundo os bombeiros, após uma avaliação no local junto aos apicultores, foi decidido que não seria necessário exterminar os insetos. A atuação dos militares se concentrou na segurança da área e no suporte ao destombamento do veículo, realizado com o auxílio da concessionária Way262. Três colmeias foram perdidas no acidente.

