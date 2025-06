Caminhão tomba na Av. Vilarinho e provoca desvios no trânsito em BH

Jornalista formado pelo UNIBH, trabalha desde 2021 no núcleo multimídia do Estado de Minas

Um acidente com um caminhão tombado na Avenida Vilarinho, em frente ao Shopping Norte, em Venda Nova, interditou a via no sentido Centro na manhã deste sábado (14/6) e alterou o trânsito na região.

A colisão envolveu ao menos dois caminhões, e, segundo pessoas que passavam pelo local, um automóvel teria se envolvido no acidente. Um homem, de 65 anos, foi socorrido pelo Samu e levado para o hospital.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e aplicou serragem na pista, para evitar novos acidentes. Segundo a corporação, o acidente aconteceu por volta das 6h17, com a aplicação da serragem terminada às 7h.

A batida interditou totalmente a pista no sentido Centro. Agentes da BHTrans trabalharam para que pistas no sentido Bairro corressem no outro sentido, mas, ainda assim, o trânsito ficou bem congestionado na região, tanto na Avenida Vilarinho quanto na Rua Padre Pedro Pinto.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Segundo a BHTrans, a via foi liberada por volta das 9h40. As linhas de ônibus do Move, que haviam sido desviadas para a Rua Padre Pedro Pinto, já voltaram a circular pela Avenida Vilarinho.