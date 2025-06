BH e região recebem o Miss Universe Minas Gerais 2026 neste fim de semana

Formada em Comunicação Integrada - Ênfase em Jornalismo, pela PUC-Minas, concluída em 2007. Iniciou sua carreira nos Diários Associados no mesmo ano, com passagem pelos jornais Diário da Tarde, Aqui, Estado de Minas e, na internet e no Portal Uai.

Belo Horizonte e região recebem um evento aguardado do calendário estadual: o Miss Universe Minas Gerais 2026, que começou nesta sexta-feira (13/6), e vai até este domingo (15/6), reunindo 21 candidatas de diversas cidades mineiras. A programação inclui avaliações nas provas de beleza plástica, comunicabilidade e culmina na grande final, neste domingo, no auditório da Escola Dr Lund, em Lagoa Santa, na Grande BH, com presença de público.



Depois de palestra e jantar de boas vindas com a entrega das faixas e apresentação das candidatas, na noite dessa sexta, no hotel Transamérica, em Lagoa Santa, neste sábado (14/6), as atividades começaram no Clube Mackenzie, na capital, onde ocorreu a prova de beleza plástica, com desfile em traje de banho, a primeira classificatória.

Sob a coordenação de Thião Costa, o concurso destaca a inteligência, força, carisma e engajamento social das participantes. Para Thião, a beleza é importante, mas são outras características que fazem a candidata conquistar a preferência. "Além do corpo, a inteligência, a simpatia, e acreditar que pode representar o estado. Não são apenas objetos".



Thião fala sobre o lugar da mulher nos dias de hoje. "Mulher é inspiração. É mãe, esposa, trabalha. São guerreiras", diz, pontuando mudanças nas regras de concursos de beleza, que agora admitem como participantes mulheres casadas e com filhos. "São mulheres bonitas e preparadas. A mulher tem esse dom de ser múltipla".



Para Thião Costa, a beleza é importante, mas são outras características que fazem a candidata conquistar a preferência Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press

As candidatas são avaliadas por um júri técnico composto por especialistas em moda, comunicação, estética e responsabilidade social. Nessa etapa, são observadas quanto ao quesito beleza de corpo. Este ano, o evento reforça a modernização dos concursos de beleza ao apresentar um grupo de candidatas com diferentes perfis. Entre elas, há médicas, dentistas, nutricionistas, empresárias e estudantes.



Presidente da mesa julgadora, Nádia Micherif conta que o primeiro quesito a considerar é mesmo a beleza, mas ela não vem sozinha. "É acompanhada de postura, educação, todo um conjunto. Quando a mulher chega com uma faixa e uma coroa, os olhares se voltam para ela. Ela faz uma diferença. Com o tempo, a miss acaba se tornando uma embaixadora do bem. Pode transmitir coisas boas para todas as gerações, perpetuar uma mensagem".



O escritor Lucas Machado faz parte do corpo de jurados. Ele diz que, diferente do padrão de beleza para modelos, geralmente mulheres altas e magras, uma miss também precisa saber se expressar. "Entre uma prova e outra, precisa se apresentar, dizer porque está aqui, como chegou até aqui, o que significa representar a sua cidade. Também precisa saber se vestir, se comportar. É avaliada da hora que chega até quando vai embora".



Lucas também fala sobre a importância do empoderamento feminino. "A mulher precisa estar em todos os lugares, em posições de liderança. Tem mais trato, mais carinho, mais sensibilidade. É preciso valorizar mais a mulher em todos os sentidos".



“A cada ano, buscamos mostrar que a verdadeira beleza vai além da estética. É sobre história, propósito, voz e atitude”, afirma Thião Costa. A vencedora receberá o título de Miss Universe Minas Gerais 2026 e representará o estado na seletiva nacional do Miss Universo Brasil, além de atuar como embaixadora de ações sociais e culturais ao longo de seu reinado.



De Minas para o mundo



Tamires Hellen, de 26 anos, participa do concurso representando Barbacena. É nutricionista e também trabalha como modelo e dançarina. É a segunda vez que faz parte da competição. "Participar de um concurso de beleza para mim vai além da estética. É uma forma de dar voz para outras mulheres e incentivá-las, como uma inspiração. É uma honra representar Barbacena e suas mulheres, para que consigam se sentir importantes em suas opiniões, sonhos e conquistas. Trata-se de saber que a gente pode conquistar aquilo que merecemos", diz.



Tamires Hellen, de 26 anos, participa do concurso representando Barbacena Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press

Modelo, professora de educação física, praticante de atletismo e personal trainer, Lara Carvalho, de 26 anos, representa a histórica Congonhas. Para ela, o concurso, do qual ela participa pela segunda vez, é a realização de um sonho. "Desde criança eu tenho vontade de ser miss. Agora é um momento de gratidão. Participar do concurso abre portas. Está um clima muito gostoso. Estou tentando manter a calma e dar o melhor para a final", declara.



Também entre os jurados, a Miss Minas Gerais 2024, Tatiana Gonçalves, de 27 anos, diz que, além de muito sorriso e simpatia, a candidata precisa ter personalidade. "Desenvolver isso em uma passarela, com moda praia, é difícil", conta. Ela lembra que, mais que vencedora em um concurso, é seu dever ser um exemplo. "Vejo essas meninas e é como se estivesse aqui e agora. Saber representar sua cidade, controlar o nervosismo e mostrar personalidade nos mínimos detalhes é o que importa", diz ela, que é natural de Belo Horizonte.



Plataforma de empoderamento



O Miss Universe Minas Gerais é uma plataforma de empoderamento e transformação, que fortalece o desenvolvimento pessoal e profissional das participantes. As candidatas utilizam sua visibilidade para inspirar comunidades, defender causas sociais e impulsionar projetos de impacto positivo em suas cidades e regiões.



Para Lara Carvalho, de Congonhas, o concurso é a realização de um sonho Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press

Para muitas delas, a participação é um divisor de águas, como uma jornada de liderança, autoconhecimento e protagonismo. O concurso conecta essas mulheres a oportunidades reais de crescimento, além de gerar parcerias duradouras com marcas, instituições e lideranças.



No período da tarde deste sábado, as candidatas participam de um almoço seguido de palestra com a psicanalista Gisele Parreira, na pousada Fazenda Paraíso dos Pavões, em Esmeraldas. À noite, a prova de comunicabilidade e classificatória (vestido de gala) será realizada no auditório da Escola Dr Lund, em Lagoa Santa. Neste domingo (15/6), acontece o ensaio geral pela manhã e, às 20h30, a grande final, aberta ao público, com a apresentação oficial das candidatas e presença do corpo de jurados.



Miss Universo Minas Gerais 2026

De 13 a 15 de junho de 2025

Grande Final: 15 de junho, na Escola Dr Lund

Endereço: Rua. Ver. Ildeu Viana Matos, 100 - Miguel A Salomão, Lagoa Santa – MG

Instagram: @missuniverseminasgerais