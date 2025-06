BH amanhece com frio e sensação térmica negativa nesta quinta (26)

Belo Horizonte tem registrado dias frios nos últimos dias, mas as temperaturas podem chegar aos 26°C nesta quinta-feira (26/6).

De acordo com a Defesa Civil de BH, o dia será de céu claro a parcialmente nublado com temperatura baixa e tempo seco à tarde.

A temperatura mínima registrada foi de 13,5°C, às 6h, na estação Cercadinho, Região Oeste de BH, com sensação térmica de -0,2ºC. A umidade relativa do ar mínima fica em torno de 35% à tarde.

Frente fria em Minas

Uma frente fria chegou em Minas Gerais na terça-feira (24/6) e derrubou os termômetros em várias regiões do estado. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a condição climática deve atuar até sexta-feira (27/6), propiciando baixas temperaturas, possibilidade de geada no interior e até risco à saúde por conta do frio e da baixa umidade do ar.

Segundo o Inmet, a frente fria avança rapidamente e ocorre quando há o encontro de duas massas de ar com características diferentes – uma mais quente ao norte e outra de ar frio de origem polar ao sul. Essa combinação provoca aumento da nebulosidade, possibilidade de chuva e a chegada do ar mais gelado.