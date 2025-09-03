Assine
overlay
Início Gerais
VENDA PROIBIDA NO BRASIL

BR:381: carga de remédios para emagrecer proibidos pela Anvisa é apreendida

Medicamentos têm a venda proibida no Brasil e foram trazidos ao país do Paraguai. Apreensão foi feita em Perdões, no Sul de Minas

Publicidade
Carregando...
Giovanna de Souza
Giovanna de Souza
Repórter
Editoria de Gerais
03/09/2025 15:09

compartilhe

Siga no
x
Questionados sobre os medicamentos, o homem e a mulher não apresentaram nenhum documento que comprove compra legal
Questionados sobre os medicamentos, o homem e a mulher não apresentaram nenhum documento que comprove compra legal crédito: Divulgação/PRF

Um casal, de 40 e 46 anos, foi flagrado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) com medicamentos proibidos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e produtos de origem estrangeira, sem nota fiscal. Eles transportavam a mercadoria na BR-381, na altura de Perdões (MG), no Sul do estado, nessa terça-feira (2/9).

A PRF abordou os suspeitos em um carro GM Onix, que seguia do estado do Paraná à cidade de Nova Ibiá, na Bahia. No veículo, foram encontradas embalagens do medicamento para emagrecer Tirzepartida. Com orientação médica, é uma substância injetável usada no tratamento da diabetes tipo 2 e da obesidade.

Leia Mais

Segundo a polícia, o medicamento não tem autorização da Anvisa para ser comercializado no Brasil. O lote encontrado foi fabricado no Paraguai e trazido ao país de forma ilegal.

Também foram achados celulares, maços de cigarro, perfumes e cigarros eletrônicos. Nenhum dos produtos tinha documentação. 

Questionados sobre os produtos, os ocupantes do veículo não apresentaram notas fiscais ou documentos que comprovassem a origem das mercadorias. Com isso, foram enquadrados pelos crimes de contrabando e descaminho. 

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O material foi apreendido e deixado à disposição da Receita Federal, que segue com os procedimentos legais pertinentes.

A unidade da PRF em Perdões responsável pela apreensão foi questionada sobre medidas tomadas em relação aos suspeitos e a reportagem aguarda retorno.

Tópicos relacionados:

anvisa br-381 medicamento prf remedio

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay