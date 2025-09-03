BR:381: carga de remédios para emagrecer proibidos pela Anvisa é apreendida

Um casal, de 40 e 46 anos, foi flagrado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) com medicamentos proibidos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e produtos de origem estrangeira, sem nota fiscal. Eles transportavam a mercadoria na BR-381, na altura de Perdões (MG), no Sul do estado, nessa terça-feira (2/9).

A PRF abordou os suspeitos em um carro GM Onix, que seguia do estado do Paraná à cidade de Nova Ibiá, na Bahia. No veículo, foram encontradas embalagens do medicamento para emagrecer Tirzepartida. Com orientação médica, é uma substância injetável usada no tratamento da diabetes tipo 2 e da obesidade.

Segundo a polícia, o medicamento não tem autorização da Anvisa para ser comercializado no Brasil. O lote encontrado foi fabricado no Paraguai e trazido ao país de forma ilegal.

Também foram achados celulares, maços de cigarro, perfumes e cigarros eletrônicos. Nenhum dos produtos tinha documentação.

Questionados sobre os produtos, os ocupantes do veículo não apresentaram notas fiscais ou documentos que comprovassem a origem das mercadorias. Com isso, foram enquadrados pelos crimes de contrabando e descaminho.

O material foi apreendido e deixado à disposição da Receita Federal, que segue com os procedimentos legais pertinentes.

A unidade da PRF em Perdões responsável pela apreensão foi questionada sobre medidas tomadas em relação aos suspeitos e a reportagem aguarda retorno.