Contrabando: Homem é preso com 900 mil cigarros em Patos de Minas

Por conta de direção perigosa, um motorista foi parado pela Polícia Militar Rodoviária e acabou preso quando 900 mil cigarros contrabandeados foram descobertos no carro. O caso foi registrado em Patos de Minas (MG), no Alto Paranaíba.

A van estava na BR-352 e o homem que guiava o veículo teria feito ultrapassagens de risco, o que chamou a atenção de policiais e outros motoristas na via. Ele foi abordado no trevo de acesso à estrada de Serrinha, que iga a BR 365 ao Distrito Industrial IV, em Patos de Minas.

Na verificação, os militares encontraram 90 caixas de cigarros sem qualquer documentação de origem.

O homem acabou detido. Ele tem 26 anos e contou que ia de Patrocínio para Patos de Minas, onde faria entregas.

Todo o material, o veículo e o suspeito foram encaminhados à Delegacia da Polícia Federal em Uberlândia.