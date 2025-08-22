Assine
Contrabando: Homem é preso com 900 mil cigarros em Patos de Minas

O motorista foi parado pela Polícia Militar Rodoviária na BR-352 por conta de direção perigosa

22/08/2025 17:28

Contrabando: Homem é preso com 900 mil cigarros em Patos de Minas crédito: Divulgação/PMMG

Por conta de direção perigosa, um motorista foi parado pela Polícia Militar Rodoviária e acabou preso quando 900 mil cigarros contrabandeados foram descobertos no carro. O caso foi registrado em Patos de Minas (MG), no Alto Paranaíba.

A van estava na BR-352 e o homem que guiava o veículo teria feito ultrapassagens de risco, o que chamou a atenção de policiais e outros motoristas na via. Ele foi abordado no trevo de acesso à estrada de  Serrinha,  que iga a BR 365 ao Distrito Industrial IV, em Patos de Minas.

Na verificação, os militares encontraram  90 caixas de cigarros sem qualquer documentação de origem.

O homem acabou detido. Ele tem 26 anos e contou que ia de Patrocínio para Patos de Minas, onde faria entregas.

Todo o material, o veículo e o suspeito foram encaminhados à Delegacia da Polícia Federal em Uberlândia.

