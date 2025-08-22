Assine
Gerais

Mulher é presa se passando por enfermeira para furtar

A suspeita completou 29 passagens por furto após ser flagrada por câmera de segurança praticando o crime

RM
Renato Manfrim - Especial para o EM
22/08/2025 15:15 - atualizado em 22/08/2025 15:20

Mulher com quase 40 passagens é presa se passando por enfermeira para furtar
Mulher com quase 40 passagens é presa se passando por enfermeira para furtar crédito: PCMG/Divulgação

Uma mulher, com 38 passagens policiais, 28 delas por furto e as outras por tráfico de drogas, estelionato e roubo, foi presa mais uma vez nessa quinta-feira (21/8) pela Polícia Militar (PM) em Uberaba (MG), Triângulo Mineiro. Desta vez, a prisão em flagrante ocorreu em um supermercado da cidade. Esta foi a 29ª vez que a mulher foi presa supeita de furto. 

Segundo o registro policial, ela se vestia como enfermeira e usava máscara cirúrgica no momento de sua prisão. A suspeita usava uma bolsa preta para tentar furtar três frascos de azeite e um salame italiano. Os produtos custam cerca de R$ 220.

A prisão da suspeita aconteceu após a mulher ser flagrada por câmeras de segurança do supermercado. Ela foi abordada por funcionários do setor de prevenção e, em seguida, detida pela PM.

Por fim, a mulher foi encaminhada para a Delegacia de Plantão da Polícia Civil de Uberaba (MG), Triângulo Mineiro, onde, ainda conforme registro policial, confessou o crime, sendo autuada e encaminhada para a Penitenciária Professor Aloisio Inácio Oliveira.

