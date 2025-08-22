Assine
FORAGIDOS

Pai e filho, líderes do tráfico mineiro, são presos em mansão no RJ

Dupla estava foragida do sistema prisional mineiro e foi encontrada em uma mansão de luxo no Recreio dos Bandeirantes, no Rio de Janeiro

Giovanna de Souza
22/08/2025 11:21

A dupla foi presa em uma mansão de luxo no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio de Janeiro
A dupla foi presa em uma mansão de luxo no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio de Janeiro crédito: Divulgação/PF

Dois homens que são pai e filho, de 47 e 24 anos, foram presos pela Polícia Federal (PF) em uma mansão de luxo, no Bairro Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste da cidade do Rio de Janeiro (RJ), na tarde dessa quinta-feira (21/8). Eles são líderes de uma organização criminosa em Minas Gerais e eram fugitivos do sistema prisional.

Segundo a PF, o pai fugiu de um regime semiaberto em 1º de março de 2024. A penas dele somam mais de 18 anos por crimes como tráfico de drogas e associação com o tráfico. O homem é considerado um criminoso de alta periculosidade.

Já o filho estava foragido desde 27 de dezembro de 2023 e responde por tráfico, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e corrupção. Os dois tinham mandados de prisão por recaptura expedidos pela Vara de Execuções Criminais de Ribeirão das Neves (MG), na Grande BH. 

A localização e apreensão da dupla foi realizada a partir do trabalho de inteligência e troca de informações entre a Delegacia de Repressão a Drogas (DRE), unidade da PF no Rio, e a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado de Minas Gerais (FICCO), em Minas Gerais.

Os dois foram presos e encaminhados à Superintendência Regional da Polícia Federal no Rio de Janeiro. Eles serão submetidos a procedimentos de praxe e serão transferidos para o sistema prisional de Minas Gerais, onde ficarão à disposição da Justiça mineira para dar continuidade ao cumprimento de suas penas em regime fechado.

minas-gerais pf rio-de-janeiro trafico-de-drogas

