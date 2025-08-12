Foragido da Justiça é denunciado por manter depósito de drogas e vai preso

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

A Polícia Militar prendeu, na noite dessa segunda-feira (11/8), no Bairro São Marcos, Região Nordeste de Belo Horizonte, um homem de 29 anos foragido da Justiça por tráfico de drogas. Ele mantinha uma casa como depósito de entorpecentes em Sabará (MG), na Região Metropolitana.

A prisão ocorreu a partir de uma denúncia anônima que chegou à Central da PM, dando conta de que o homem mantinha um depósito de drogas na cidade histórica e residia em Belo Horizonte.

Quando os policiais chegaram à residência, em Sabará, sentiram um forte cheio de maconha. Além da erva, foram encontrados no local 675 comprimidos de ecstasy, 272 tablets de haxixe, 75 pacotes de skank, porções de cocaína e balanças de precisão.



Os policiais procuraram o proprietário da casa, que confirmou alugar o espaço para o homem. Vizinhos confirmaram que o homem frequentava a casa esporadicamente. Ele era visto, sempre, retirando caixas e indo embora. Nunca permanecia no local.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Depois de apreender as drogas, os policiais se dirigiram para o Bairro São Marcos, onde efetuaram a prisão. O caso foi registrado na Polícia Civil.