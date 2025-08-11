Frio vai continuar em Minas e BH? Confira a previsão para a semana

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Os próximos dias serão de frio intenso em Belo Horizonte e em diversas regiões de Minas Gerais. Após um breve período de temperaturas mais amenas, os termômetros voltam a despencar nesta semana.

Nesse domingo (10/8), o estado registrou a menor temperatura do país pelo segundo dia consecutivo, e semelhantemente, a capital mineira teve a quarta menor do ano. A previsão indica que os dias seguintes serão “congelantes”, com chance de geada em algumas localidades.

De acordo com a meteorologista Anete Fernandes, do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), uma massa de ar frio avançou sobre o estado no decorrer do fim de semana e, no domingo (10/8), derrubou as temperaturas no Sul e no Triângulo Mineiro.

“Hoje (segunda) ela avançou sobre a região Central do estado, razão que provocou o declínio dos termômetros na capital. Ela começa a enfraquecer na quarta-feira, com elevação das temperaturas”, explica ela.

Para hoje, a previsão é de tempo estável, principalmente, no Centro-Sul e Oeste do estado. Ao mesmo tempo, cidades sulistas estão em alerta para geada generalizada. Segundo o Inmet, 134 municípios do Sul/Sudoeste e do Campo das Vertentes estão incluídos.

Áreas nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro também estão contempladas no alerta. Há "risco leve de perda de plantações", segundo o instituto. As temperaturas mínimas podem chegar a até 3ºC.

Além disso, há possibilidade de chuvisco ou chuva fraca nos vales do Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce. A Zona da Mata pode registrar nevoeiro úmido nas primeiras horas do dia. Já no restante do estado a previsão é de névoa seca se formando à tarde. A condição é favorável para ocorrência de baixos índices de umidade relativa do ar, entre 15 e 30%, até às 19h de hoje. A máxima esperada para o dia é de 33ºC e mínima de 2ºC.

A previsão se mantém até a quinta-feira (13), quando ocorre uma condição pré-frontal para a chegada de outra massa de ar frio. Conforme explica Anete, o termo refere-se ao período antes da chegada de uma frente fria, caracterizado pelo aumento da temperatura e umidade do ar. Isso ocorre devido à chegada da massa de ar frio que comprime o ar quente pré-existente.

“Vamos observar o enfraquecimento do frio, e uma elevação abrupta das temperaturas. A previsão é de 34ºC no Norte, e 4ºC no Sul, ainda com possibilidade de geada. Na quinta o aumento da nebulosidade diminui a temperatura novamente”, descreve a meteorologista.

Frio ‘congelante’

O distrito de Monte Verde, em Camanducaia, no Sul de Minas, registrou a menor temperatura do país pelo segundo dia consecutivo nessa segunda-feira (11/8). Segundo o Inmet, os termômetros marcaram -1ºC, às 7h, com sensação térmica de 2,6ºC. Esta é a quarta temperatura mais baixa do estado em 2025. No dia anterior, domingo de Dia dos Pais, a mesma cidade marcou -1,5ºC, às 7h, com sensação térmica de 0,2ºC.

O frio congelante também foi observado em Uberlândia, no Triângulo, onde hortaliças foram congeladas e carros amanheceram cobertos por uma camada fina de gelo.

De acordo com o órgão nacional, o segundo lugar no ranking ficou à cargo do município de Vacaria, no Rio Grande do Sul, que marcou -0,4ºC. O terceiro lugar da lista ficou com Campos Novos (SC), 0,2ºC. Ainda em terras catarinenses, Major Vieira (SC) registrou 0,5ºC, em quarto lugar.

Em Minas, todas as menores temperaturas de 2025 foram registradas em Monte Verde. No dia 31 de julho, os termômetros marcaram -1,9ºC, a menor do ano no estado. No dia anterior (30/7), a mínima foi de -1,8ºC, ocupando o segundo lugar da lista. Já a terceira posição se deu no último sábado (2/8), quando o mesmo distrito marcou -1,7ºC.

Alerta em BH

Belo Horizonte também está sob alerta de baixas temperaturas durante a madrugada e a manhã, até quarta (13). A capital registrou a quarta menor temperatura do ano ontem. O alerta foi emitido no sábado, com a recomendação de cuidados redobrados e hidratação.

Os termômetros marcaram 8,9°C às 6h, na estação Cercadinho, na Região Oeste, conforme informado pela Defesa Civil Municipal. A sensação térmica no local foi de -10,3°C. Na estação Mangabeiras, na Região Centro-Sul de BH, a mínima foi de 9,5°C, às 6h25. Já na Pampulha, a mínima foi de 10,2°C, com sensação térmica de 11,8°C, às 6h.

Nesta terça o dia será de céu claro a parcialmente nublado. Os termômetros devem oscilar entre 11°C e 23°C, com umidade relativa do ar mínima em torno de 30%, à tarde. Durante a semana a atmosfera persiste, com elevação apenas da temperatura máxima, que pode chegar até 29ºC na quarta e quinta. Já na sexta, o dia de céu nublado provoca queda novamente, com máxima prevista de 26ºC.

Recomendações

Hidrate-se

Evite banhos com água quente, para não potencializar o ressecamento da pele, se necessário use hidratante

Realize atividades físicas utilizando agasalho

Em ambientes fechados e com aglomeração de pessoas, mantenha as janelas abertas para ventilação. Isso pode evitar propagação de doenças típicas desta época do ano

Procure um especialista em caso de problemas respiratórios

Menores temperaturas em BH em 2025

8,1 °C – 12/06/2025 às 6h40 (Centro-Sul) e 13/06/2025 às 7h00 (Cercadinho)

8,7 ºC - 30/7/2025 às 6h30 (Centro-Sul), 31/7/2025 às 6h (Centro-Sul)

8,8 °C – 15/06/2025 às 6h30 (Venda Nova)

8,9 ºC - 11/8/2025 às 6h (Cercadinho)

9,4 °C – 14/06/2025 às 5h00 (Cercadinho)

9,7 °C – 2/08/2025 às 7h00 (Cercadinho)

9,9 °C – 06/07/2025 às 6h15 (Venda Nova)

10,0 °C – 05/07/2025 às 4h20 (Mangabeiras),

10,2 °C – 09/07/2025 às 6h35 (Mangabeiras)

10,3 °C – 15/07/2025 às 5h40 (Venda Nova), 15/07/2025 às 7h00 (Pampulha), 16/07/2025 às 7h (Pampulha)

Menores temperaturas de MG em 2025

-1,9ºC - Monte Verde - 31/7

-1,8ºC - Monte Verde - 30/7

-1,5ºC - Monte Verde - 10/8

-1,7ºC - Monte Verde - 2/8

-1ºC - Monte Verde - 1º/8; 11/8

0,3ºC - Monte Verde - 16/7

0,4ºC - Monte Verde - 30/5

*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice