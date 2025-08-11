BH: quarto dia mais frio do ano e sensação térmica muito abaixo de zero

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Depois de dias com temperaturas amenas, Belo Horizonte registrou a quarta menor temperatura do ano nesta segunda-feira (11/8). A capital está sob alerta de baixas temperaturas pela manhã até quarta (13/8).

De acordo com a Defesa Civil de BH, os termômetros marcaram 8,9°C, às 6h, na estação Cercadinho, na Região Oeste. Já a sensação térmica no local foi de -10,3°C.

Na estação Mangabeiras, na Região Centro-Sul de BH, a mínima foi de 9,5°C, às 6h25. Já na Pampulha, a mínima foi de 10,2°C, com sensação térmica de 11,8°C, às 6h.

Conforme a previsão, o dia será de céu claro com frio intenso nas primeiras horas do dia e à noite. A máxima pode chegar a 24°C e a umidade relativa do ar ficar em torno de 25% à tarde.

No sábado (9/8), o órgão municipal emitiu o alerta de frio, devido a uma massa de ar frio que atua na cidade. A recomendação é se hidratar.

Quais são as recomendações da Defesa Civil?

Hidrate-se

Evite banhos com água quente, para não potencializar o ressecamento da pele, se necessário use hidratante

Realize atividades físicas utilizando agasalho

Em ambientes fechados e com aglomeração de pessoas, mantenha as janelas abertas para ventilação. Isso pode evitar propagação de doenças típicas desta época do ano

Procure um especialista em caso de problemas respiratórios

