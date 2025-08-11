BH: quarto dia mais frio do ano e sensação térmica muito abaixo de zero
Termômetros de Belo Horizonte voltam a registar baixas temperaturas e enfrenta tempo seco à tarde
Depois de dias com temperaturas amenas, Belo Horizonte registrou a quarta menor temperatura do ano nesta segunda-feira (11/8). A capital está sob alerta de baixas temperaturas pela manhã até quarta (13/8).
De acordo com a Defesa Civil de BH, os termômetros marcaram 8,9°C, às 6h, na estação Cercadinho, na Região Oeste. Já a sensação térmica no local foi de -10,3°C.
Na estação Mangabeiras, na Região Centro-Sul de BH, a mínima foi de 9,5°C, às 6h25. Já na Pampulha, a mínima foi de 10,2°C, com sensação térmica de 11,8°C, às 6h.
Conforme a previsão, o dia será de céu claro com frio intenso nas primeiras horas do dia e à noite. A máxima pode chegar a 24°C e a umidade relativa do ar ficar em torno de 25% à tarde.
No sábado (9/8), o órgão municipal emitiu o alerta de frio, devido a uma massa de ar frio que atua na cidade. A recomendação é se hidratar.
Quais são as recomendações da Defesa Civil?
- Hidrate-se
- Evite banhos com água quente, para não potencializar o ressecamento da pele, se necessário use hidratante
- Realize atividades físicas utilizando agasalho
- Em ambientes fechados e com aglomeração de pessoas, mantenha as janelas abertas para ventilação. Isso pode evitar propagação de doenças típicas desta época do ano
- Procure um especialista em caso de problemas respiratórios
Menores temperaturas em BH em 2025
- 8,1 °C – 12/06/2025 às 6h40 (Centro-Sul) e 13/06/2025 às 7h00 (Cercadinho)
- 8,7 ºC - 30/7/2025 às 6h30 (Centro-Sul), 31/7/2025 às 6h (Centro-Sul)
- 8,8 °C – 15/06/2025 às 6h30 (Venda Nova)
- 8,9 ºC - 11/8/2025 às 6h (Cercadinho)
- 9,4 °C – 14/06/2025 às 5h00 (Cercadinho)
- 9,7 °C – 2/08/2025 às 7h00 (Cercadinho)
- 9,9 °C – 06/07/2025 às 6h15 (Venda Nova)
- 10,0 °C – 05/07/2025 às 4h20 (Mangabeiras),
- 10,2 °C – 09/07/2025 às 6h35 (Mangabeiras)
- 10,3 °C – 15/07/2025 às 5h40 (Venda Nova), 15/07/2025 às 7h00 (Pampulha), 16/07/2025 às 7h (Pampulha)