PREVISÃO DO TEMPO

BH: quarto dia mais frio do ano e sensação térmica muito abaixo de zero

Termômetros de Belo Horizonte voltam a registar baixas temperaturas e enfrenta tempo seco à tarde

Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
11/08/2025 08:11

"O frio intenso reforça a necessidade de cuidados com a saúde, como manter-se bem agasalhado e evitar exposição prolongada ao ar gelado, principalmente durante as primeiras horas do dia", alertou o Climatempo em comunicado
A capital está sob alerta de baixas temperaturas pela manhã até quarta crédito: Jair Amaral/EM/D.A Press

Depois de dias com temperaturas amenas, Belo Horizonte registrou a quarta menor temperatura do ano nesta segunda-feira (11/8). A capital está sob alerta de baixas temperaturas pela manhã até quarta (13/8).

De acordo com a Defesa Civil de BH, os termômetros marcaram 8,9°C, às 6h, na estação Cercadinho, na Região Oeste. Já a sensação térmica no local foi de -10,3°C.

Na estação Mangabeiras, na Região Centro-Sul de BH, a mínima foi de 9,5°C, às 6h25. Já na Pampulha, a mínima foi de 10,2°C, com sensação térmica de 11,8°C, às 6h.

Conforme a previsão, o dia será de céu claro com frio intenso nas primeiras horas do dia e à noite. A máxima pode chegar a 24°C e a umidade relativa do ar ficar em torno de 25% à tarde.

No sábado (9/8), o órgão municipal emitiu o alerta de frio, devido a uma massa de ar frio que atua na cidade. A recomendação é se hidratar.

Quais são as recomendações da Defesa Civil?

  • Hidrate-se
  • Evite banhos com água quente, para não potencializar o ressecamento da pele, se necessário use hidratante
  • Realize atividades físicas utilizando agasalho
  • Em ambientes fechados e com aglomeração de pessoas, mantenha as janelas abertas para ventilação. Isso pode evitar propagação de doenças típicas desta época do ano
  • Procure um especialista em caso de problemas respiratórios

Menores temperaturas em BH em 2025

  • 8,1 °C – 12/06/2025 às 6h40 (Centro-Sul) e 13/06/2025 às 7h00 (Cercadinho)
  • 8,7 ºC - 30/7/2025 às 6h30 (Centro-Sul), 31/7/2025 às 6h (Centro-Sul) 
  • 8,8 °C – 15/06/2025 às 6h30 (Venda Nova)
  • 8,9 ºC - 11/8/2025 às 6h (Cercadinho)
  • 9,4 °C – 14/06/2025 às 5h00 (Cercadinho)
  • 9,7 °C – 2/08/2025 às 7h00 (Cercadinho)
  • 9,9 °C – 06/07/2025 às 6h15 (Venda Nova)
  • 10,0 °C – 05/07/2025 às 4h20 (Mangabeiras), 
  • 10,2 °C – 09/07/2025 às 6h35 (Mangabeiras)
  • 10,3 °C – 15/07/2025 às 5h40 (Venda Nova), 15/07/2025 às 7h00 (Pampulha), 16/07/2025 às 7h (Pampulha)

