Churrasco de Dia dos Pais acaba em mortos e feridos em BH
Vítimas foram surpreendidas por disparos de arma de fogo após a chegada de um veículo na Rua Luiz Carlos Rocha, no Bairro Boa Vista, na Região Leste
Um churrasco em comemoração ao Dias dos Pais terminou com dois homens mortos e quatro pessoas feridas no início da noite deste domingo (10/8) no Bairro Boa Vista, Região Leste de Belo Horizonte.
Conforme informações preliminares da Polícia Militar (PM), as vítimas foram surpreendidas por volta das 18h por disparos de arma de fogo, após a chegada de um veículo na Rua Luiz Carlos Rocha.
A princípio, o crime teria relação com o tráfico de drogas. Os sobreviventes são duas mulheres e dois homens.
Uma das vítimas morreu no Hospital João XXIII. O outro indivíduo teve a morte confirmada logo após dar entrada na UPA Leste, informou a Polícia Militar.
Até o fechamento desta edição, a PM estava em diligências no local a fim de apurar a dinâmica do crime.
Os peritos da Polícia Civil recolheram várias cápsulas de armas diferentes.
