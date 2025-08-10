Churrasco de Dia dos Pais acaba em mortos e feridos em BH

Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.

Um churrasco em comemoração ao Dias dos Pais terminou com dois homens mortos e quatro pessoas feridas no início da noite deste domingo (10/8) no Bairro Boa Vista, Região Leste de Belo Horizonte.

Conforme informações preliminares da Polícia Militar (PM), as vítimas foram surpreendidas por volta das 18h por disparos de arma de fogo, após a chegada de um veículo na Rua Luiz Carlos Rocha.

A princípio, o crime teria relação com o tráfico de drogas. Os sobreviventes são duas mulheres e dois homens.

Uma das vítimas morreu no Hospital João XXIII. O outro indivíduo teve a morte confirmada logo após dar entrada na UPA Leste, informou a Polícia Militar.

Até o fechamento desta edição, a PM estava em diligências no local a fim de apurar a dinâmica do crime.

Os peritos da Polícia Civil recolheram várias cápsulas de armas diferentes.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia