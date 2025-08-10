Homem tenta matar mulher e é preso depois de sofrer acidente

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário de Belo Horizonte (Uni-BH). No Estado de Minas desde 2020, repórter de Gerais.

Um homem de 30 anos foi preso em flagrante, na madrugada deste domingo (10/08), suspeito de tentar matar a mulher, de 34, em São José da Lapa, Região Central de Minas. No imóvel, a perícia apreendeu um machado, com sinais de sangue, além de duas facas que podem ter sido usadas para atacar a vítima.





De acordo com o boletim de ocorrência, quando chegaram ao local, os militares encontraram a mulher caída em uma escada que dá acesso à residência do casal. Ela estava inconsciente e apresentava sangramento no tórax e na cabeça. Testemunhas ouvidas pelos militares disseram que o casal teria discutido na madrugada.

Uma das testemunhas é dono do imóvel alugado pelo casal. Ele disse que ouviu a discussão, saiu de casa e avistou o marido da vítima. O proprietário disse que conversou com o suspeito, brevemente, e que este deixou o local em um carro vermelho. Depois, a testemunha foi até a entrada da casa e viu a mulher caída. Ele chamou a PM e o Samu.





Outra vizinha ouvida pelos policiais também contou que ouviu a discussão e que a vítima teria dito: “Você vai bater em mim aqui, na minha casa?” Depois, escutou um grande barulho, seguido de silêncio e um carro deixando o local.





Atendimento e acidente





A mulher foi levada para a UPA Vespasiano, onde foi atendida, estabilizada e transferida para o Hospital Risoleta Neves. Foram constatadas duas perfurações no tórax, sendo uma mais profunda, além de uma lesão no lado direito da cabeça.





Peritos estiveram no local do crime e recolheram duas facas e um machado com sinais de sangue e cabelo.

Os militares também receberam a informação, via rádio, de um acidente de trânsito envolvendo o suspeito de tentativa de feminicídio. Ele foi socorrido, levado para a Santa Casa de Lagoa Santa, na Grande BH, onde está internado. O homem recebeu voz de prisão e está sob escolta policial na unidade de saúde.