Assine
overlay
Início Gerais
VIOLÊNCIA

Homem cobra dívida, é morto com martelada e tem corpo carbonizado

Corpo foi encontrado com mãos amarradas às margens da BR-381, em Galileia (MG)

Publicidade
Carregando...
Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
10/08/2025 14:54

compartilhe

Siga no
x
PM encontra corpo carbonizado em Galileia (MG)
Conforme relatado pela companheira e pelo pai da vítima, ela estava desaparecida desde as 18h de sexta-feira (8/8) crédito: PMMG/Divulgação

O corpo de um homem de 31 anos foi encontrado carbonizado e com as mãos amarradas nesse sábado (9/8) em Galileia (MG), na Região do Rio Doce, às margens da BR-381, altura do km 99. De acordo com a Polícia Militar (PM), ele foi morto a marteladas por dois homens.

Conforme relatado pela companheira e pelo pai da vítima, ela estava desaparecida desde as 18h de sexta-feira (8/8), quando saiu de casa para encontrar um amigo conhecido como “Anjin” para levá-lo até o conserto de uma moto.

Leia Mais

Os militares foram até o local e encontraram outro homem, que devia dinheiro para a vítima, segundo a companheira. Na residência também foram identificadas a moto da vítima e um sofá incinerado.

Ele confessou o crime e alegou que estava sendo ameaçado por dívidas. De acordo com o autor do crime, ele deu uma martelada na cabeça da vítima, levando-a para o banheiro e cortando sua garganta.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Com a ajuda de "Anjin", o autor levou o corpo até o local onde foi encontrado e ateou fogo durante a madrugada. O homem confessou a participação no crime. Ambos foram presos, as armas apreendidas e a moto da vítima apreendidas.

Tópicos relacionados:

crime homicidio minas-gerais pm policia

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay