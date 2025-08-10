Homem cobra dívida, é morto com martelada e tem corpo carbonizado
Corpo foi encontrado com mãos amarradas às margens da BR-381, em Galileia (MG)
compartilheSiga no
O corpo de um homem de 31 anos foi encontrado carbonizado e com as mãos amarradas nesse sábado (9/8) em Galileia (MG), na Região do Rio Doce, às margens da BR-381, altura do km 99. De acordo com a Polícia Militar (PM), ele foi morto a marteladas por dois homens.
Conforme relatado pela companheira e pelo pai da vítima, ela estava desaparecida desde as 18h de sexta-feira (8/8), quando saiu de casa para encontrar um amigo conhecido como “Anjin” para levá-lo até o conserto de uma moto.
Leia Mais
Os militares foram até o local e encontraram outro homem, que devia dinheiro para a vítima, segundo a companheira. Na residência também foram identificadas a moto da vítima e um sofá incinerado.
Ele confessou o crime e alegou que estava sendo ameaçado por dívidas. De acordo com o autor do crime, ele deu uma martelada na cabeça da vítima, levando-a para o banheiro e cortando sua garganta.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Com a ajuda de "Anjin", o autor levou o corpo até o local onde foi encontrado e ateou fogo durante a madrugada. O homem confessou a participação no crime. Ambos foram presos, as armas apreendidas e a moto da vítima apreendidas.