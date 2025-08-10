Cruzeiro x Santos: o que muda no trânsito com jogo no Mineirão, em BH
Com grande expectativa de público para o jogo da Raposa, na noite deste domingo (10/8), PBH realiza alterações no trânsito. Confira desvios
A 19ª rodada do Campeonato Brasileiro terá a disputa de Cruzeiro e Santos no Mineirão, na Região Pampulha de Belo Horizonte, às 18h30 deste domingo. Com grande expectativa de público, a Prefeitura de BH (PBH) realiza uma operação de trânsito e transporte no entorno do estádio.
Agentes da Unidade Integrada de Trânsito, composta pela BHTrans, Guarda Municipal e Polícia Militar (PM), vão atuar na região para melhoria das condições de segurança viária, dos motoristas e pedestres, além do monitoramento e fiscalização das reservas de áreas antes e durante o evento.
Quais são as intervenções no trânsito neste domingo?
- Inversão do sentido de circulação na Avenida Antônio Abrahão Caram, entre as avenidas Coronel Oscar Paschoal e Avenida Rei Pelé. Nesse trecho, ambas as pistas vão operar no sentido Avenida Antônio Carlos/orla da Lagoa, facilitando o acesso aos estacionamentos G1, G2 e G3
- Implantação de faixa reversível operacional no contrafluxo da Avenida Antônio Abrahão Caram, entre a “agulha” do canteiro central, próximo à Alameda das Acácias, até as entradas dos estacionamentos G1, G2 e G3, para utilização da força de segurança e salvamento, e para melhorar a fluidez nas Avenidas Antônio Carlos e Antônio Abrahão Caram
- Interdição da pista interna da Antônio Abrahão Caram, entre as avenidas Coronel Oscar Paschoal e Rei Pelé, neste mesmo sentido, para facilitar o acesso aos estacionamentos com 2,8 mil vagas gerenciados pela Minas Arena
- Implantação de operação de trânsito no contrafluxo, na saída do estacionamento G1 da pista interna da Avenida Rei Pelé, sentido Avenida Presidente Carlos Luz (Catalão) uma hora após o início da partida e preparação para a saída dos veículos, após o término do jogo
- Acesso ao estádio pela passarela de integração entre o Mineirinho e o Mineirão, usando o portão 3 da Avenida Chafir Ferreira
Como acessar a Faculdade de Veterinária da UFMG?
Motoristas devem ficar atentos às novas configurações de trânsito próximo à entrada da Faculdade de Veterinária da UFMG, no cruzamento das avenidas Coronel Oscar Paschoal, Catalão e Rei Pelé. Foi implantada uma rotatória facilitando os acessos das pistas externas das avenidas e também à Faculdade de Veterinária da UFMG.
Onde estarão os pontos de táxi?
- Avenida Coronel Oscar Paschoal (pista Interna, canteiro central), em frente ao estacionamento G2 - hall principal
- Avenida Antônio Abrahão Caram (pista externa), entre Alameda das Palmeiras e Avenida Coronel Oscar Paschoal
- Avenida Rei Pelé (canteiro central da pista externa), entre a Antônio Abrahão Caram e o estacionamento G1
E quem vai de ônibus?
O itinerário das linhas 5401 (São Luiz/Dom Cabral) e 5106 (Bandeirantes/BH Shopping) será alterado. Confira as linhas do transporte coletivo que atendem a região do evento:
- 64: Estação Venda Nova/Assembleia - via Carlos Luz
- 5106: Bandeirantes/BH Shopping
- 5401: São Luiz/Dom Cabral
- 503: Estação São Gabriel/Aparecida/Santa Rosa
- 504: Estação São Gabriel/Santa Rosa/Aparecida
- S-53: Confisco/Ouro Minas
- S-54: Dom Bosco/Shopping Del Rey via Castelo
Ponto de embarque e desembarque para veículos de app
Avenida Antônio Abrahão Caram, entre as alamedas das Coqueiros e das Princesas