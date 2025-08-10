Cruzeiro x Santos: o que muda no trânsito com jogo no Mineirão, em BH

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

A 19ª rodada do Campeonato Brasileiro terá a disputa de Cruzeiro e Santos no Mineirão, na Região Pampulha de Belo Horizonte, às 18h30 deste domingo. Com grande expectativa de público, a Prefeitura de BH (PBH) realiza uma operação de trânsito e transporte no entorno do estádio.

Agentes da Unidade Integrada de Trânsito, composta pela BHTrans, Guarda Municipal e Polícia Militar (PM), vão atuar na região para melhoria das condições de segurança viária, dos motoristas e pedestres, além do monitoramento e fiscalização das reservas de áreas antes e durante o evento.

Quais são as intervenções no trânsito neste domingo?

Inversão do sentido de circulação na Avenida Antônio Abrahão Caram, entre as avenidas Coronel Oscar Paschoal e Avenida Rei Pelé. Nesse trecho, ambas as pistas vão operar no sentido Avenida Antônio Carlos/orla da Lagoa, facilitando o acesso aos estacionamentos G1, G2 e G3

Implantação de faixa reversível operacional no contrafluxo da Avenida Antônio Abrahão Caram, entre a “agulha” do canteiro central, próximo à Alameda das Acácias, até as entradas dos estacionamentos G1, G2 e G3, para utilização da força de segurança e salvamento, e para melhorar a fluidez nas Avenidas Antônio Carlos e Antônio Abrahão Caram

Interdição da pista interna da Antônio Abrahão Caram, entre as avenidas Coronel Oscar Paschoal e Rei Pelé, neste mesmo sentido, para facilitar o acesso aos estacionamentos com 2,8 mil vagas gerenciados pela Minas Arena

Implantação de operação de trânsito no contrafluxo, na saída do estacionamento G1 da pista interna da Avenida Rei Pelé, sentido Avenida Presidente Carlos Luz (Catalão) uma hora após o início da partida e preparação para a saída dos veículos, após o término do jogo

Acesso ao estádio pela passarela de integração entre o Mineirinho e o Mineirão, usando o portão 3 da Avenida Chafir Ferreira

Como acessar a Faculdade de Veterinária da UFMG?

Motoristas devem ficar atentos às novas configurações de trânsito próximo à entrada da Faculdade de Veterinária da UFMG, no cruzamento das avenidas Coronel Oscar Paschoal, Catalão e Rei Pelé. Foi implantada uma rotatória facilitando os acessos das pistas externas das avenidas e também à Faculdade de Veterinária da UFMG.

Onde estarão os pontos de táxi?

Avenida Coronel Oscar Paschoal (pista Interna, canteiro central), em frente ao estacionamento G2 - hall principal



Avenida Antônio Abrahão Caram (pista externa), entre Alameda das Palmeiras e Avenida Coronel Oscar Paschoal



Avenida Rei Pelé (canteiro central da pista externa), entre a Antônio Abrahão Caram e o estacionamento G1

E quem vai de ônibus?

O itinerário das linhas 5401 (São Luiz/Dom Cabral) e 5106 (Bandeirantes/BH Shopping) será alterado. Confira as linhas do transporte coletivo que atendem a região do evento:

64: Estação Venda Nova/Assembleia - via Carlos Luz



5106: Bandeirantes/BH Shopping



5401: São Luiz/Dom Cabral



503: Estação São Gabriel/Aparecida/Santa Rosa



504: Estação São Gabriel/Santa Rosa/Aparecida



S-53: Confisco/Ouro Minas



S-54: Dom Bosco/Shopping Del Rey via Castelo

Ponto de embarque e desembarque para veículos de app

Avenida Antônio Abrahão Caram, entre as alamedas das Coqueiros e das Princesas