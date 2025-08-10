Assine
overlay
Início Gerais
CRIME

Mulher, marido e cunhado são suspeitos de homicídio na Grande BH

Imagens de câmeras de segurança flagraram a ação, que ocorreu na noite desse sábado (9/8), em Contagem (MG)

Publicidade
Carregando...
Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
10/08/2025 13:42

compartilhe

Siga no
x
Segundo a PM, a mulher já foi ameaçada de morte e teme pela vida dela e da filha
Polícia encontrou munição dentro da casa da suspeita crédito: Gladyston Rodrigues/EM/D.A. Press

Uma mulher de 19 anos foi presa suspeita de participar de um assassinato no Bairro Nacional, em Contagem (MG), Região Metropolitana de Belo Horizonte, na noite desse sábado (9/8). Além dela, o marido, de 24, e o cunhado, de 26, são procurados pela participação no crime.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar (PM) recebeu informações de que disparos foram escutados na região e, em seguida, um corpo foi deixado em um matagal por um casal. Imagens de câmeras de segurança da região flagraram a ação. Os suspeitos fugiram em um carro modelo Palio prata.

Leia Mais

O corpo da vítima, de 39, foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML). A polícia chegou à casa onde o crime teria ocorrido e foi recebida pela jovem. Durante as buscas na casa, foram encontradas várias munições de arma calibre 45 dentro de uma meia, embaixo da cama.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Aos militares, a jovem repassou dados do companheiro e do cunhado, mas entrou em contradição. Ela foi presa e a filha, de apenas cinco meses, ficou sob guarda da avó paterna. As motivações para o crime ainda são desconhecidas e investigadas pela Polícia Civil (PC).

Tópicos relacionados:

contagem crime grande-bh homicidio pm policia

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay