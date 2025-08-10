Mulher, marido e cunhado são suspeitos de homicídio na Grande BH

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Uma mulher de 19 anos foi presa suspeita de participar de um assassinato no Bairro Nacional, em Contagem (MG), Região Metropolitana de Belo Horizonte, na noite desse sábado (9/8). Além dela, o marido, de 24, e o cunhado, de 26, são procurados pela participação no crime.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar (PM) recebeu informações de que disparos foram escutados na região e, em seguida, um corpo foi deixado em um matagal por um casal. Imagens de câmeras de segurança da região flagraram a ação. Os suspeitos fugiram em um carro modelo Palio prata.

O corpo da vítima, de 39, foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML). A polícia chegou à casa onde o crime teria ocorrido e foi recebida pela jovem. Durante as buscas na casa, foram encontradas várias munições de arma calibre 45 dentro de uma meia, embaixo da cama.

Aos militares, a jovem repassou dados do companheiro e do cunhado, mas entrou em contradição. Ela foi presa e a filha, de apenas cinco meses, ficou sob guarda da avó paterna. As motivações para o crime ainda são desconhecidas e investigadas pela Polícia Civil (PC).

