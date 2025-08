Presídio da Grande BH registra 20ª morte em 2025

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Nos 218 dias de 2025 foram registradas 20 mortes no Presídio Inspetor José Martinho Drumond, em Ribeirão das Neves, Região Metropolitana de Belo Horizonte. Nas penitenciárias e presídios mineiros ocorreram 63 mortes no mesmo período, sendo que o da Grande BH lidera a trágica estatística.





Leia Mais Mais uma morte de detento escancara as mazelas do sistema prisional mineiro Presídios da Grande BH registram três mortes em 10 dias Detento é encontrado morto em cela de presídio na Região Metropolitana

Segundo a Secretaria estadual de Justiça e Segurança Pública, a vítima é Wanderson Reis dos Santos, de 43 anos, que foi encontrado por policiais penais deitado em sua cama, mas não respondia aos chamados.





O Samu foi acionado e os médicos constataram a morte, mas a causa ainda é desconhecida. A perícia da Polícia Civil foi acionada na manhã desta quarta-feira (6/8) para apurar a morte de Wanderson. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML). Não foram identificados sinais aparentes de agressão na vítima.





Wanderson foi admitido no Presídio Inspetor José Martinho Drummond em 2 de fevereiro deste ano. Ele tinha problemas de saúde e, por isso, passava por acompanhamento por parte da equipe multidisciplinar da unidade.





Duas famílias se recusam a sair de zona de risco de barragem em Brumadinho



O detento tinha passagens pelo sistema prisional desde 1º de novembro de 2009. A direção da unidade informa que instaurou um procedimento interno para apurar administrativamente as circunstâncias da morte.

Os 13 presos que dividiam a cela com Wanderson serão ouvidos pelo Conselho Disciplinar. As investigações no âmbito criminal estão a cargo da Polícia Civil.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia