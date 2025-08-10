Assine
FRIO INTENSO

Minas registra temperatura negativa no domingo de dia dos pais

Distrito do Sul de Minas Gerais registrou menor temperatura do país neste domingo (10/8), há risco de geada na região

Melissa Souza
10/08/2025 12:01

pessoas se protegendo do frio em bh
Cidade do Sul de Minas registra menor temperatura do país neste domingo (10/8) crédito: Leandro Couri/EM/D.A.Press

O distrito de Monte Verde (MG), em Camanducaia, no Sul de Minas, registrou novamente a menor temperatura do país neste domingo de dia dos pais (10/8). Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), os termômetros marcaram -1,5ºC, às 7h, com sensação térmica de 0,2ºC. Esta é a quarta temperatura mais baixa do estado em 2025.

De acordo com o órgão nacional, o segundo lugar no ranking do dia é paranaense. O município de São Mateus do Sul (PR), marcou -1,4ºC, às 7h. O terceiro lugar da lista ficou com Major Vieira (SC), -1,2ºC. A cidade de Campos do Jordão (SP) também registrou temperatura negativa e ficou no quarto lugar com -0,9ºC. De volta ao sul do país, o município de Curitibanos (SC) registrou -0,1ºC, no quinto lugar.

Leia Mais

Menores temperaturas do país em 10/8

  • -1,5ºC - Monte Verde (MG)
  • -1,4ºC - São Mateus do Sul (PR)
  • -1,2ºC - Major Vieira (SC)
  • -0,9ºC - Campos do Jordão (SP)
  • -0,1ºC - Curitibanos (SC)

No dia 31 de julho, os termômetros marcaram -1,9ºC em Monte Verde, a menor do ano. Já no dia anterior (30/7), a mínima foi de -1,8ºC, ocupando o segundo lugar da lista. No último sábado (2/8), o distrito marcou -1,7ºC, a terceira menor.

Menores temperaturas de MG em 2025

  • -1,9ºC - Monte Verde - 31/7
  • -1,8ºC - Monte Verde - 30/7
  • -1,5ºC - Monte Verde - 10/8
  • -1,7ºC - Monte Verde - 2/8
  • -1ºC - Monte Verde - 1º/8
  • 0,3ºC - Monte Verde - 16/7
  • 0,4ºC - Monte Verde - 30/5

Como fica o tempo em Minas?

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o domingo é de céu claro a parcialmente nublado com geada no Sul/Sudoeste do estado. Na Zona da Mata mineira, a previsão indica céu nublado a parcialmente nublado com possibilidade de chuva.

Já nas regiões do Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce, o dia será de céu nublado a parcialmente nublado. Nas demais regiões, céu claro a parcialmente nublado. Há possibilidade de geada no Triângulo e Alto Paranaíba.

Tópicos relacionados:

frio meteorologia minas-gerais previsao-do-tempo

