Minas registra temperatura negativa no domingo de dia dos pais

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

O distrito de Monte Verde (MG), em Camanducaia, no Sul de Minas, registrou novamente a menor temperatura do país neste domingo de dia dos pais (10/8). Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), os termômetros marcaram -1,5ºC, às 7h, com sensação térmica de 0,2ºC. Esta é a quarta temperatura mais baixa do estado em 2025.

De acordo com o órgão nacional, o segundo lugar no ranking do dia é paranaense. O município de São Mateus do Sul (PR), marcou -1,4ºC, às 7h. O terceiro lugar da lista ficou com Major Vieira (SC), -1,2ºC. A cidade de Campos do Jordão (SP) também registrou temperatura negativa e ficou no quarto lugar com -0,9ºC. De volta ao sul do país, o município de Curitibanos (SC) registrou -0,1ºC, no quinto lugar.

Menores temperaturas do país em 10/8



-1,5ºC - Monte Verde (MG)

-1,4ºC - São Mateus do Sul (PR)

-1,2ºC - Major Vieira (SC)

-0,9ºC - Campos do Jordão (SP)

-0,1ºC - Curitibanos (SC)

No dia 31 de julho, os termômetros marcaram -1,9ºC em Monte Verde, a menor do ano. Já no dia anterior (30/7), a mínima foi de -1,8ºC, ocupando o segundo lugar da lista. No último sábado (2/8), o distrito marcou -1,7ºC, a terceira menor.

Menores temperaturas de MG em 2025

-1,9ºC - Monte Verde - 31/7



-1,8ºC - Monte Verde - 30/7



-1,5ºC - Monte Verde - 10/8

-1,7ºC - Monte Verde - 2/8



-1ºC - Monte Verde - 1º/8



0,3ºC - Monte Verde - 16/7



0,4ºC - Monte Verde - 30/5

Como fica o tempo em Minas?

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o domingo é de céu claro a parcialmente nublado com geada no Sul/Sudoeste do estado. Na Zona da Mata mineira, a previsão indica céu nublado a parcialmente nublado com possibilidade de chuva.

Já nas regiões do Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce, o dia será de céu nublado a parcialmente nublado. Nas demais regiões, céu claro a parcialmente nublado. Há possibilidade de geada no Triângulo e Alto Paranaíba.

