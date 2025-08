Sul de Minas registra menor temperatura do país nesta segunda (4/8)

O distrito de Monte Verde, em Camanducaia, no Sul de Minas, registrou novamente a menor temperatura do país nesta segunda. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), os termômetros marcaram 3,5ºC, às 7h, com sensação térmica de 6,4ºC. Na madrugada, o distrito marcou sensação térmica de 0,5ºC.

De acordo com o órgão nacional, o segundo lugar no ranking do dia é paulista. A cidade de Campos do Jordão (SP), marcou 4,5ºC, às 7h. O terceiro e quarto lugar da lista foram ocupados por cidades mineiras – Bambuí, no Sul de Minas, marcou 5,3ºC, e Florestal, na Região Metropolitana de BH, registrou 5,7ºC.

Menores temperaturas do país em 4/8

3,5ºC - Monte Verde (MG)



4,5ºC - Campos do Jordão (SP)



5,3ºC - Bambuí (MG)



5,7ºC - Florestal (MG)



5,9ºC - Jaraguão (RS)

Apesar de frio, a mínima não entra na lista das menores temperaturas do ano em Minas Gerais. No dia 31 de julho, os termômetros marcaram -1,9ºC em Monte Verde, a menor do ano. Já no dia anterior (30/7), a mínima foi de -1,8ºC, ocupando o segundo lugar da lista. No último sábado (2/8), o distrito marcou -1,7ºC, a terceira menor.

Menores temperaturas de MG em 2025

-1,9ºC - Monte Verde - 31/7



-1,8ºC - Monte Verde - 30/7



-1,7ºC - Monte Verde - 2/8



-1ºC - Monte Verde - 1º/8



0,3ºC - Monte Verde - 16/7



0,4ºC - Monte Verde - 30/5



Previsão do tempo

A massa de ar frio que atingiu Minas Gerais na última semana enfraqueceu, causando pequena elevação nas temperaturas mínimas do estado. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o dia será de céu claro a parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba.

Já nas regiões do Jequitinhonha, Mucuri, Rio Doce e Zona da Mata, o dia será de céu parcialmente nublado a claro; Nas demais regiões mineiras, céu claro a parcialmente nublado com névoa seca.