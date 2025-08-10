Fogo devasta 20% do Parque Estadual Serra Verde, em BH

Repórter especial do Estado de Minas/UAI (2011), com passagens por Folha de SP (stringer Europa 2011), Agora SP (2010-2011) e Hoje em Dia (2004-2010). Sempre envolvido em grandes reportagens e séries em áreas como meio ambiente, segurança pública, tran

Uma área de aproximadamente 20% do Parque Estadual Serra Verde foi queimada em incêndio florestal na noite de sábado (09/08).

A unidade de conservação fica na Regional Norte de Belo Horizonte (MG), perto de áreas residenciais e da Cidade Administrativa de Minas Gerais.

O combate ao fogo começou por volta de 20h e salvou 80% da área. Ao todo, 13 militares do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) foram empenhados na operação, em conjunto com nove brigadistas do Instituto Estadual de Florestas (IEF).

Há suspeita de que o incêndio teve origem criminosa. A extensão preliminar da destruição aponta que as chamas consumiram cerca de 25 hectares de vegetação nativa.

“A rápida resposta da força-tarefa possibilitou controlar o avanço do fogo, protegendo residências vizinhas, a população do entorno e cerca de 80% da área do parque”, informou o CBMMG.

A operação de combate e extinção do incêndio no Parque estadual Serra Verde durou aproximadamente cinco horas.

Durante o trabalho, cerca de 1.000 litros de água foram usados. O combate ocorreu em terreno acidentado com o uso de técnicas manuais e ferramentas como abafadores e sopradores.

Já acabou o incêndio?

Após a extinção das chamas, as equipes ficaram no local para o trabalho de rescaldo em toda a área queimada, com previsão de observação ao longo do dia de domingo (10/08).

Este procedimento é crucial para resfriar completamente o solo e a vegetação queimada, prevenindo assim que o fogo recomece a partir de brasas que possam ter restado sob a camada de cinzas e material orgânico.

A área exata atingida por este incêndio ainda será determinada pela perícia do órgão ambiental, que investigará as causas e a dimensão total dos danos à fauna e flora.