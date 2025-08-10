Assine
INCÊNDIO FLORESTAL

Fogo devasta 20% do Parque Estadual Serra Verde, em BH

Ao todo, cerca de 25 hectares de vegetação nativa foram queimados no incêndio. Um total de 21 combatentes controlou as chamas em 5 horas de trabalhos

Mateus Parreiras
Mateus Parreiras
Repórter
Repórter especial do Estado de Minas/UAI (2011), com passagens por Folha de SP (stringer Europa 2011), Agora SP (2010-2011) e Hoje em Dia (2004-2010). Sempre envolvido em grandes reportagens e séries em áreas como meio ambiente, segurança pública, tran
10/08/2025 08:48

Incêndio consome cerca de 20% do Parque estadual Serra Verde em BH
Uma área de aproximadamente 20% do Parque Estadual Serra Verde foi queimada em incêndio florestal na noite de sábado (09/08). 

A unidade de conservação fica na Regional Norte de Belo Horizonte (MG), perto de áreas residenciais e da Cidade Administrativa de Minas Gerais. 

Leia Mais

 

O combate ao fogo começou por volta de 20h e salvou 80% da área. Ao todo, 13 militares do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) foram empenhados na operação, em conjunto com nove brigadistas do Instituto Estadual de Florestas (IEF). 

Combate ao incêndio durou cerca de 5 horas e contou com 13 bombeiros e nove brigadistas do IEF
Há suspeita de que o incêndio teve origem criminosa. A extensão preliminar da destruição aponta que as chamas consumiram cerca de 25 hectares de vegetação nativa. 

“A rápida resposta da força-tarefa possibilitou controlar o avanço do fogo, protegendo residências vizinhas, a população do entorno e cerca de 80% da área do parque”, informou o CBMMG.

Grandes parques urbanos de BH com histórico de incêndios

  • Parque Estadual da Serra do Rola-Moça
  • Parque Estadual Serra Verde
  • Parque da Serra do Curral
  • Parque Municipal Mangabeiras
  • Parque Aggeo Pio Sobrinho
  • Parque Jacques Cousteau

A operação de combate e extinção do incêndio no Parque estadual Serra Verde durou aproximadamente cinco horas. 

Durante o trabalho, cerca de 1.000 litros de água foram usados. O combate ocorreu em terreno acidentado com o uso de técnicas manuais e ferramentas como abafadores e sopradores. 

Já acabou o incêndio? 

Após a extinção das chamas, as equipes ficaram no local para o trabalho de rescaldo em toda a área queimada, com previsão de observação ao longo do dia de domingo (10/08). 

Este procedimento é crucial para resfriar completamente o solo e a vegetação queimada, prevenindo assim que o fogo recomece a partir de brasas que possam ter restado sob a camada de cinzas e material orgânico.

A área exata atingida por este incêndio ainda será determinada pela perícia do órgão ambiental, que investigará as causas e a dimensão total dos danos à fauna e flora.

Tópicos relacionados:

bh incendio meio-ambiente parques

