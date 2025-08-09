Assine
BRIGA COM FACA

BH: jovem fica com faca presa na barriga em briga com namorado em padaria

Ocorrência foi registrada neste sábado (9/8) no Conjunto Paulo VI, região Nordeste de Belo Horizonte. Vítima foi levada ao Hospital João XXIII

Bruno Luis Barros
Bruno Luis Barros
Repórter
Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural.
09/08/2025 23:11

As vítimas foram socorridas ao Hospital João XXIII
Jovem de 22 anos deu entrada no Hospital João XXIII na manhã deste sábado (9/8) crédito: Edésio Ferreira/EM/D.A. Press

Uma jovem de 22 anos foi socorrida com uma faca cravada na barriga depois de se envolver em uma briga com o namorado, de 25, na saída de uma padaria no Conjunto Paulo VI, região Nordeste de Belo Horizonte, na manhã deste sábado (9/8).

A Polícia Militar (PM) foi acionada durante patrulhamento na região e, quando chegou ao local, encontrou a vítima caída na rua. A ocorrência foi registrada como lesão corporal.

A jovem alegou que estava sozinha na padaria e, logo após deixar o estabelecimento, foi surpreendida pelo namorado. Ela alegou que estava com medo do rapaz e, por isso, pegou uma faca, atingindo o peito dele.

O rapaz, então, tomou a faca da jovem e a cravou na barriga da companheira. Ele fugiu em seguida e não havia sido localizado até o fechamento desta publicação.

O cabo da faca quebrou, deixando a lâmina alojada na barriga dela. O registro policial não tem detalhes sobre o motivo de a jovem ter ficado com medo do namorado. Ela foi levada ao Hospital João XXIII.

