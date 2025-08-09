BH: jovem fica com faca presa na barriga em briga com namorado em padaria
Ocorrência foi registrada neste sábado (9/8) no Conjunto Paulo VI, região Nordeste de Belo Horizonte. Vítima foi levada ao Hospital João XXIII
Uma jovem de 22 anos foi socorrida com uma faca cravada na barriga depois de se envolver em uma briga com o namorado, de 25, na saída de uma padaria no Conjunto Paulo VI, região Nordeste de Belo Horizonte, na manhã deste sábado (9/8).
A Polícia Militar (PM) foi acionada durante patrulhamento na região e, quando chegou ao local, encontrou a vítima caída na rua. A ocorrência foi registrada como lesão corporal.
A jovem alegou que estava sozinha na padaria e, logo após deixar o estabelecimento, foi surpreendida pelo namorado. Ela alegou que estava com medo do rapaz e, por isso, pegou uma faca, atingindo o peito dele.
O rapaz, então, tomou a faca da jovem e a cravou na barriga da companheira. Ele fugiu em seguida e não havia sido localizado até o fechamento desta publicação.
O cabo da faca quebrou, deixando a lâmina alojada na barriga dela. O registro policial não tem detalhes sobre o motivo de a jovem ter ficado com medo do namorado. Ela foi levada ao Hospital João XXIII.
