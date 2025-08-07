MG: mulher se nega a ter relações sexuais com namorado e é agredida

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Ao negar manter relações sexuais com o namorado, uma mulher de 22 anos acabou agredida e foi parar no Pronto Socorro de Patrocínio, no Alto Paranaíba, na noite dessa quarta-feira (6/8).

Segundo a vítima, o casal estava sozinho na casa dele e, assim que ela se negou a manter relações, começou a ser agredida. O homem a enforcou e passou a bater nela, na cabeça e no ombro esquerdo, usando seu calçado, uma bota.

O que mais surpreendeu os policiais foi que o autor das agressões, depois de agredir a namorada, a ameaçou de morte, mas a levou até o Pronto Socorro.

Logo que a mulher deu entrada na unidade hospitalar, os médicos deram um alerta para policiais militares, que pegaram a descrição do homem e saíram em busca.

Os agentes não precisaram ir longe, uma vez que, depois de deixar a vítima com os médicos, saiu do prédio e se escondeu atrás da caixa de energia da unidade de saúde e acabou sendo preso.

A mulher tinha ferimentos no ombro esquerdo, edema no tornozelo esquerdo, ferimentos no crânio e escoriações no pescoço, segundo os médicos.

Levado à delegacia, uma consulta ao sistema policial descobriu que o homem estava em prisão domiciliar pelo crime de tráfico de drogas. Ele deverá ser transferido para o sistema prisional e deverá perder a liberdade vigiada.