Mulher tenta matar marido com facada no peito e é presa na Zona da Mata

Uma mulher de 45 anos foi presa depois de tentar matar o marido, de 49, com uma facada no peito. O caso aconteceu em Ponte Nova (MG), na Zona da Mata do estado, na noite de terça-feira (5/8).

De acordo com a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), o homem deu entrada no Hospital Arnaldo Gavazza Filho, no bairro Guarapiranga, após ser socorrido por populares.

Conforme os registros, ele tinha um ferimento de faca no lado esquerdo do peito, na altura do mamilo, e precisou ficar em observação.

Aos militares, o homem relatou que a esposa faz uso de medicamentos controlados e, quando bebe, perde o controle emocional e o agride. Na ocasião, segundo a esposa, os dois tiveram uma discussão antes do ataque. O motivo da briga não foi registrado.

A autora também foi atendida no hospital e, assim que liberada, foi levada presa à Delegacia de Polícia Civil, onde permanece à disposição da Justiça. O caso foi registrado como tentativa de homicídio.