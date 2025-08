MG: PM fecha fábrica clandestina de sabão em pó

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Uma fábrica clandestina de sabão em pó foi descoberta e fechada, nesta terça-feira (5/8), pela Polícia Militar. Ela fica em Dores do Indaiá, região centro-oeste de Minas Gerais.

Os militares chegaram ao local a partir de uma denúncia sobre uma possível fábrica clandestina de sabão em pó na zona rural. Eles abordaram um um veículo Fiat Toro com dois ocupantes, que os levaram à fábrica.

No local, os militares depararam com 15pessoas trabalhando no referido estabelecimento, em condições insalubres e operando máquinas e equipamentos na linha de produção de sabão. Era muitas as embalagens falsificadas da marca Omo, líder do mercado brasileiro.

Dois homens, de 33 e 39 anos, foram identificados como responsáveis pela fábrica. Eles foram presos e levados à Delegacia de Polícia Civil de Dores do Indaiá.

As investigações, a partir de agora, segundo os investigadores, têm como objetivo descobrir mais envolvidos com a fábrica e também como e para onde o produto era vendido.

A perícia e a Receita Estadual compareceram no local e realizaram os trabalhos técnicos. O veículo foi recolhido ao pátio da delegacia.