BH registra sensação térmica negativa nesta quarta (6/8)

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Depois de enfrentar uma massa de ar polar, que baixou as temperaturas, Belo Horizonte teve sensação térmica negativa nesta quarta-feira (6/8).

De acordo com a Defesa Civil de BH, a estação Cercadinho, na Região Oeste, marcou -0,8°C, às 5h. No mesmo horário, a temperatura registrada foi de 12,7°C.

A mínima do dia, no entanto, foi registrada de madrugada. Às 2h10, a estação Mangabeiras, na Região Centro-Sul, marcou 12,4°C.

Apesar do frio, as temperaturas não entram na lista das menores do ano na capital. Nos últimos dias, a cidade estava sob alerta para baixas temperaturas pela manhã e chegou a registrar 10°C. A previsão é que a temperatura fique estável nos próximos dias.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Segundo o órgão municipal, o dia é de céu nublado a parcialmente nublado. A máxima pode chegar a 23°C e a umidade relativa do ar fica em torno de 40% à tarde.