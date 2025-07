Frente fria deve derrubar temperaturas e provocar chuva em Minas

A formação de um ciclone extratropical na costa gaúcha e a passagem de uma frente fria deverão provocar mudanças climáticas em todos os estados da Região Sudeste a partir desta segunda-feira (28/7). De acordo com o Instituto Climatempo, a previsão é de pancadas isoladas em Minas Gerais e no Espírito Santo. Já São Paulo e Rio de Janeiro terão destaque pela queda acentuada nos termômetros.

Em Belo Horizonte, a semana começa com calor e instabilidade. A previsão do Climatempo é de máxima de 26°C e pancadas isoladas de chuva na tarde desta terça-feira (29/7). Na quarta-feira, porém, o tempo firme volta a predominar, com mínima 12ºC e máxima de 25ºC.

As mudanças de temperatura e a ocorrência de pancadas de chuva também poderão ser notadas no interior de Minas, porém de forma mais moderada.

Outros estados

Em Vitória (ES), por outro lado, os efeitos da frente fria devem permanecer por mais tempo. Para terça-feira (29), há previsão de pancadas à noite, mas com temperaturas mais amenas: mínima de 19°C e máxima de 26°C. A partir de quarta-feira (30/7), a condição ainda é de muita nebulosidade e pancadas de chuva. A temperatura mínima será de 17ºC e a máxima será de 23ºC.

No Rio de Janeiro (RJ), a previsão é de instabilidade na manhã desta terça-feira (29/7), com chuvas isoladas. Mas o destaque será a queda de temperatura: a máxima não passa de 21°C e a mínima cai para 16°C durante a noite. A partir da quarta-feira (30/7), o tempo já fica firme, mas a influência do ar frio mantém as temperaturas amenas: mínima de 12°C e máxima de 22°C.

Já em São Paulo (SP), a queda na temperatura será grande, de acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). A previsão para esta terça-feira aponta para uma oscilação entre 12°C nas primeiras horas da manhã e 31°C à tarde. Já na quarta, a máxima não deve passar de 18°C, situação que se mantém no dia seguinte, segundo o órgão federal. (Com informações da Folhapress)

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia