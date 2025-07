BH: segunda-feira é de céu claro e umidade baixa

A segunda-feira (28/7) amanheceu com céu claro e temperaturas amenas na capital mineira. A previsão é de que o tempo siga firme ao longo do dia, com variação entre céu claro e parcialmente nublado. A temperatura mínima registrada foi de 13,5°C, em Venda Nova, e a máxima pode chegar aos 27°C.

A umidade relativa do ar deve cair para cerca de 35% à tarde, exigindo atenção com a hidratação e cuidados com a saúde. Em outras regionais da capital, os termômetros também marcaram temperaturas mais baixas nas primeiras horas da manhã.

Na região Oeste, a mínima foi de 14,2°C, com sensação térmica de 7,3°C, às 6h. A Pampulha registrou 14,7°C ,com sensação de 16,7°C, às 5h, enquanto a região Centro-Sul teve mínima de 15,5°C, às 6h15. Já no Barreiro, os termômetros marcaram 16,8°C, às 6h25.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Com a baixa umidade prevista para a tarde, autoridades alertam para os cuidados com a saúde: é importante manter-se hidratado e evitar atividades físicas sob o sol forte entre 10h e 17h.