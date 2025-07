Mais de 160 cidades de MG estão sob alerta emitido pelo Inmet; saiba mais

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu, neste sábado (26/7), um alerta de “perigo potencial” para baixa umidade durante as próximas horas. Em Minas Gerais, 169 cidades estão incluídas no alerta.

O aviso meteorológico vale de 11h às 22h e cobre municípios das regiões do Triângulo, Alto Paranaíba, Sul, Sudoeste, Noroeste e Oeste de Minas.

As cidades incluídas no alerta devem registrar umidade relativa do ar entre 20% e 30%. Segundo o órgão, a população corre risco baixo à saúde, enquanto as cidades correm baixo risco de incêndios florestais.

A capital mineira amanheceu com um nevoeiro seco e a previsão é de chuva isolada, com umidade relativa do ar prevista em torno de 35% à tarde.

Diante da possibilidade de seca, o instituto de meteorologia alerta para que a população beba bastante líquido, evite desgaste físico nas horas mais secas e evite exposição ao sol nas horas mais quentes do dia.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a previsão para o sábado é que o tempo fique estável com sol entre poucas nuvens. A razão da baixa umidade é a atuação de uma massa de ar seco continental.



Veja lista de cidades mineiras em alerta de "perigo potencial":

Abadia dos Dourados

Abaeté

Água Comprida

Alpinópolis

Araguari

Araporã

Arapuá

Araxá

Arinos

Bambuí

Biquinhas

Bonfinópolis de Minas

Bonito de Minas

Brasilândia de Minas

Brasília de Minas

Buritis

Buritizeiro

Cabeceira Grande

Cachoeira Dourada

Campina Verde

Campo Azul

Campo Florido

Campos Altos

Canápolis

Capetinga

Capinópolis

Capitólio

Carmo do Paranaíba

Carneirinho

Cascalho Rico

Cássia

Cedro do Abaeté

Centralina

Chapada Gaúcha

Claraval

Claro dos Poções

Comendador Gomes

Conceição das Alagoas

Cônego Marinho

Conquista

Coração de Jesus

Coromandel

Córrego Danta

Cruzeiro da Fortaleza

Delfinópolis

Delta

Dom Bosco

Dores do Indaiá

Doresópolis

Douradoquara

Espinosa

Estrela do Indaiá

Estrela do Sul

Felixlândia

Formoso

Fortaleza de Minas

Fronteira

Frutal

Gameleiras

Grupiara

Guarda-Mor

Guimarânia

Gurinhatã

Ibiá

Ibiaí

Ibiracatu

Ibiraci

Icaraí de Minas

Iguatama

Indianópolis

Ipiaçu

Iraí de Minas

Itacarambi

Itapagipe

Itaú de Minas

Ituiutaba

Iturama

Jacuí

Jaíba

Januária

Japonvar

Jequitaí

João Pinheiro

Juvenília

Lagamar

Lagoa dos Patos

Lagoa Formosa

Lagoa Grande

Lassance

Limeira do Oeste

Lontra

Luislândia

Luz

Manga

Matias Cardoso

Matutina

Medeiros

Mirabela

Miravânia

Montalvânia

Monte Alegre de Minas

Monte Carmelo

Montes Claros

Morada Nova de Minas

Natalândia

Nova Ponte

Paineiras

Paracatu

Passos

Patis

Patos de Minas

Patrocínio

Pedras de Maria da Cruz

Pedrinópolis

Perdizes

Pintópolis

Pirajuba

Pirapora

Piumhi

Planura

Pompéu

Ponto Chique

Prata

Pratápolis

Pratinha

Presidente Olegário

Quartel Geral

Riachinho

Rio Paranaíba

Romaria

Sacramento

Santa Fé de Minas

Santa Juliana

Santa Rosa da Serra

Santa Vitória

São Francisco

São Francisco de Sales

São Gonçalo do Abaeté

São Gotardo

São João Batista do Glória

São João da Lagoa

São João da Ponte

São João das Missões

São João do Pacuí

São Romão

São Roque de Minas

São Sebastião do Paraíso

São Tomás de Aquino

Serra da Saudade

Serra do Salitre

Tapira

Tapiraí

Tiros

Três Marias

Tupaciguara

Ubaí

Uberaba

Uberlândia

Unaí

União de Minas

Uruana de Minas

Urucuia

Vargem Bonita

Varjão de Minas

Várzea da Palma

Varzelândia

Vazante

Verdelândia

Veríssimo