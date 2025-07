Tempo em BH: capital terá mais chuva neste sábado (26)?

Depois de uma “chuva tímida” na noite de sexta-feira (25/7), Belo Horizonte começa o final de semana com um nevoeiro seco e repetirá chuvas isoladas.

De acordo com a Defesa Civil, a temperatura mínima foi de 12,8°C e a máxima estimada é de 27°C. A umidade relativa mínima do ar fica em torno de 35% à tarde.

Confira as temperaturas mínimas registradas por regional:

Barreiro: 16,0 °C, às 6h45.

Centro-Sul: 14,5 °C, às 6h25.

Oeste: 12,8 °C, com sensação térmica de 8,7 °C, às 2h.

Pampulha: 13,7 °C, com sensação térmica de 15,8 °C, às 3h.

Previsão em Minas

Neste final de semana, áreas de instabilidade atmosféricas ainda provocam chuvas no Sul e na Zona da Mata mineira. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as outras regiões mineiras ficam ainda com tempo estável com sol entre poucas nuvens, com baixa umidade do ar, devido à atuação de uma massa de ar seco continental.

Segundo o Instituto, há previsão de índices entre 20% e 30% da umidade relativa no ar no período da tarde de sábado nas regiões Norte, Noroeste, Oeste e Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba.



A temperatura máxima prevista no estado é de 34ºC na região do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba. A mínima fica na casa dos 6ºC no Sul do estado.