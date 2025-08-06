Jovem é achada morta com crânio afundado; marido enviou áudios à irmã dela

Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.

Uma jovem de 21 anos foi encontrada morta na zona rural de Itamarandiba (MG), no Vale do Jequitinhonha, nessa terça-feira (5/8). Conforme registrado pela Polícia Militar no boletim de ocorrência, a corporação foi informada via 190 que o marido dela, de 28, enviou áudios para a irmã da vítima se despedindo. Na ocasião, ele confessou o assassinato e enviou as coordenadas do local do crime.

A ligação para a polícia foi feita pelo cunhado do homem. Ele relatou ter encontrado o rapaz caído sobre o corpo da companheira. O carro dele estava estacionado em uma plantação de eucalipto, perto do local do homicídio.

O cunhado também disse que decidiu levar o homem para o hospital, mas acabou sendo interceptado na MGC-451 por uma viatura da Polícia Militar e por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que realizou o primeiro atendimento e conduziu o homem para uma unidade de saúde, onde ele foi intubado. O quadro de saúde dele era considerado estável até o fechamento da ocorrência policial.

A perícia da Polícia Civil apontou afundamento no crânio e fratura exposta no braço da vítima, além de várias perfurações no tórax, braços e ombro.

No local do crime, a polícia apreendeu uma espingarda, veneno para ratos, um frasco com substância não identificada e documentos. No hospital, segundo a polícia, a equipe que prestou atendimento ao homem confirmou que ele ingeriu soda cáustica. Embalagens dessa substância também foram encontradas perto do corpo da esposa dele.

O corpo da vítima foi levado ao Instituto Médico-Legal (IML) no município de Capelinha. A possível motivação do crime não foi informada no boletim de ocorrência.

