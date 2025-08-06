Vídeo: conheça o novo centro de saúde no Barreiro, em BH

Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.

O novo Centro de Saúde Independência, na região do Barreiro, em Belo Horizonte, estará aberto à população a partir da próxima segunda-feira (11/8). O anúncio foi feito pelo prefeito Álvaro Damião (União Brasil), na manhã desta quarta-feira (6/8), em coletiva à imprensa na nova sede do equipamento de saúde, localizada na rua Alternador, 105, no Bairro Independência.

“Esse centro de saúde tem um investimento de aproximadamente R$ 8 milhões. Ele também é uma PPP [Parceria Público-Privada], que hoje é referência mundial. Por onde eu vou, todos querem saber como funciona o sistema de saúde em Belo Horizonte por causa das PPPs. Prevemos que cerca de 17 mil pessoas (usuários cadastrados) vão passar por aqui. Temos outros investimentos previstos na região do Barreiro — uma região que, caso fosse uma cidade, estaria entre as dez maiores de Minas Gerais”, declarou o prefeito.

Por 40 anos, os atendimentos ocorreram no imóvel situado na Rua Maria Antonieta, 151, que agora está vago. Conforme a Secretaria de Saúde, o local passará por reestruturação a fim de abrigar o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) para os moradores do Bairro Independência.

Esse é o 55º centro de saúde reconstruído por meio de Parceria Público-Privada na capital, segundo a assessoria do Executivo municipal. A capacidade da unidade foi ampliada de 15 para 17 consultórios. O modelo de PPP prevê que as obras, os serviços não assistenciais e a manutenção das unidades fiquem sob responsabilidade da iniciativa privada, enquanto o atendimento à população seja feito pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

O novo espaço contará com seis equipes de saúde da família, ginecologista, pediatra, clínicos de apoio, médica de referência em saúde mental e quatro equipes de saúde bucal. Esses profissionais vão garantir a assistência a 74% da população da área de abrangência do centro de saúde, formada por usuários da rede SUS-BH dos bairros Independência, Mineirão, Petrópolis e Mangueiras.

De modo geral, a rede assistencial no Barreiro conta com uma UPA, 20 centros de saúde, 14 academias, um centro de esterilização de cães e gatos, um centro de especialidades odontológicas, um centro de referência em reabilitação, um centro de especialidades médicas e outro de referência regional em saúde do trabalhador.

Reestruturação da UPA no Barreiro

A Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Barreiro passará por reestruturação. Segundo o secretário de Saúde, Danilo Borges, as obras devem começar na segunda quinzena de setembro, com previsão de dois anos de duração. Enquanto isso, a unidade vai funcionar em um imóvel alugado.

Borges ainda falou sobre a necessidade de melhorias nos outros centros de saúde do Barreiro, destacando que há “uma lista de prioridades baseada nas demandas da população”.

“Dependemos de novos contratos por meio de PPP para fazer mais obras. Esperamos conseguir soltar os cronogramas em breve”, disse.

