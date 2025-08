BH: homem ateia fogo em colchão de hotel e pula sobre telhado de loja

Um homem, aparentemente em surto, mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) e da Polícia Militar de Minas Gerais na tarde desta quarta-feira (6/8), no Centro de Belo Horizonte. Ele teria ateado fogo ao colchão de um hotel onde estava hospedado e, em seguida, se jogado pela janela.

De acordo com informações do CBMMG, outras pessoas que estavam no hotel teriam ouvido gritos e pedidos de socorro vindos do quarto onde o homem estava. Em seguida, notaram o princípio de incêndio e acionaram os militares, que chegaram rapidamente e controlaram as chamas.

Após pular, o homem despencou de uma altura de aproximadamente 8 metros, sobre o telhado do imóvel vizinho, que abriga uma loja de doces e chocolates. Ele foi encontrado caído na calçada, na Avenida Olegário Maciel.

O suspeito foi socorrido pela equipe do Corpo de Bombeiros. Ele estava consciente, orientado e não havia suspeita de fraturas. Ainda assim, foi encaminhado para o Hospital de Pronto-Socorro João XXIII, sob escolta policial.

Segunda ocorrência em menos de 3 meses

É a segunda vez em menos de três meses que o CBMMG atende a uma ocorrência no hotel em questão. No dia 23 de maio, os militares foram acionados para debelar um incêndio no mesmo local. Na ocasião, porém, as chamas teriam começado na loja vizinha, de doces e chocolates, e atingido o telhado do escritório do hotel.

O incêndio que ocorreu em maio também causou poucos danos ao imóvel, mas gerou um grande volume de fumaça. Assim, por medida preventiva, hóspedes e funcionários precisaram ser evacuados. O procedimento ocorreu em segurança e não houve vítimas.

