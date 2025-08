Passageira pula plataforma do Move em BH e tem dedo decepado

Uma mulher de 44 anos de idade perdeu parte do dedo anelar da mão direita ao tentar pular da plataforma de embarque para alcançar outro ônibus no terminal São Gabriel, na Região Nordeste de Belo Horizonte(MG). O acidente aconteceu na tarde dessa terça-feira (5/8), pouco depois das 16h.

De acordo com a Polícia Militar, um funcionário do terminal relatou que a passageira, usuária do transporte coletivo, pulou da plataforma em direção à pista do Move e se machucou. Outro funcionário, que presenciou a cena, orientou a mulher a enrolar uma blusa na mão para conter o sangramento. Nenhum dos dois percebeu, no entanto, a gravidade da lesão. A vítima embarcou em um ônibus coletivo não identificado.

Momentos depois, outra pessoa que passava pelo local encontrou um dedo humano caído no chão da plataforma e começou a gritar. O dedo foi recolhido por um funcionário, colocado em um saco plástico com gelo e entregue aos militares. A perícia foi acionada, mas informou que não compareceria de imediato ao local.

Enquanto isso, o irmão da vítima entrou em contato com o terminal e informou que ela havia dado entrada em um hospital e que o membro amputado poderia, possivelmente, ser reimplantado. Sendo assim, os próprios policiais levaram o dedo até a unidade de saúde.

No entanto, os médicos informaram que a mulher já havia sido submetida à cirurgia e que não havia mais possibilidade de reimplante. O pedaço do dedo foi então encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML).



Aos militares, a mulher contou que desceu de um ônibus do Move e correu para tentar embarcar em outro veículo. Ao saltar da plataforma para a pista, sua mão passou por uma grade, e a aliança acabou prendendo o dedo, que foi parcialmente arrancado.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Mesmo ferida, ela conseguiu entrar no coletivo, mas, ao sentir dores intensas, desceu e solicitou um carro por aplicativo até o hospital, onde foi atendida e permanece internada. Segundo ela, foi só neste trajeto que percebeu que tinha perdido o dedo.O caso foi registrado na 4ª Delegacia da Polícia Civil. Não há informações se a aliança foi recuperada.