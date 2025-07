BH: casa projetada por Oscar Niemeyer, no Bairro Serra, pega fogo

Jornalista, repórter-fotográfico desde 2009, com experiência em coberturas de grandes reportagens locais e nacionais pelo Estado de Minas, Portal Uai e No Ataque.

Uma casa projetada pelo arquiteto Oscar Niemeyer em 1946, pegou fogo na manhã desta quarta-feira (30/7), no Bairro Serra, Região Centro-Sul de Belo Horizonte. O acidente aconteceu por volta das 10h26 na Rua Alumínio. O Corpo de Bombeiros (CBMMG) foi ao local e conteve as chamas. Apesar do susto, ninguém se feriu. A dona da propriedade, Sônia Campos e dois parentes estavam na parte de cima da casa. Na parte debaixo, onde o fogo começou, vivem dois inquilinos que, felizmente, não estavam no local.

Segundo relatos de moradores da região, uma fumaça densa e de cor preta saia das janelas da residência. Três cômodos foram danificados e móveis, utensílios e boa parte do reboco das paredes foram destruídos. O incêndio foi controlado e os bombeiros realizaram o rescaldo, ou seja, eliminaram focos remanescentes de calor para evItar a reignição do fogo.

Quando o fogo começou, os inquilinos não estavam em casa. Apenas a dona da casa e dois primos Gladyston Rodrigues/EM/D.A. Press

Após o atendimento dos profissionais, foi solicitado o contato da proprietária do imóvel e os dados foram repassados à Defesa Civil para os devidos encaminhamentos. Até o momento da publicação desta reportagem, os motivos do acidente são desconhecidos.

Sônia Campos é a proprietária da casa e acredita que tenha sido um curto circuito."O fogo subiu muito rápido e esta casa é muito grande. Da sala, eu vi a labareda subindo. Assim que vi, eu chamei os bombeiros e meus primos, que chegaram ontem de viagem, eles pegaram a mangueira e começaram a jogar água", relata.

No momento do incêndio, Sônia estava em casa com os primos, no andar de cima. O fogo começou na parte debaixo, onde vivem dois inquilinos, que não estavam no momento em que tudo aconteceu. A senhora informou ao EM que aguarda as investigações da Polícia Civil.

