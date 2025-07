Vídeo: homem ateia fogo em terreno e foge de BMW em cidade mineira

Um homem que guiava uma BMW foi flagrado ateando fogo em um terreno e causando um incêndio, que perdurou por quase toda a madrugada desta terça-feira (22/7), em Araguari, no Triângulo Mineiro. Ele ainda não foi identificado. Um vídeo de câmeras de segurança pode ajudar a polícia a encontrá-lo.



As imagens mostram o suspeito, ainda na noite dessa segunda-feira (21/7), parando uma BMW ao lado do terreno. Depois de colocar fogo no local, foge no carro.



O caso aconteceu na Rua Paris, no Bairro Grand Ville. Vizinhos contaram que o fogo tomou toda a área e se aproximou de casas, além de a fumaça se espalhar pelas redondezas. As chamas queimaram a vegetação até o fim da madrugada.

