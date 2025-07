Mulher é suspeita de atirar acidentalmente e matar marido em Minas

Um homem de 29 anos morreu na tarde dessa segunda-feira (21/7) após ser atingido por um tiro de rifle disparado de forma acidental pela esposa. A tragédia aconteceu dentro de quarto do casal, em residência de fazenda localizada em Campina Verde, no Triângulo Mineiro.

De acordo com a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), a mulher foi presa em flagrante por homicídio culposo, com arbitramento de fiança. A suspeita pagou a fiança e depois foi liberada.

Ela relatou aos policiais que, inicialmente, o marido manuseava um rifle enquanto segurava o filho nos braços. Em seguida, ele teria pedido que ela segurasse a arma. Então, ela segurou o rifle, sendo que na sequência pegou a criança ao colo. Nesse momento teria ocorrido o disparo, que atingiu a vítima.

O tiro, ainda segundo a PM, atingiu o rosto do homem, na altura do maxilar. Os bombeiros compareceram ao local e identificaram a vítima em óbito.

Um rifle Rossi .357, duas munições intactas e uma cápsula deflagrada foram apreendidos pela perícia da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), juntamente com os celulares do casal.

A PCMG informou por meio de nota que deslocou equipe da perícia oficial até a zona rural do município de Campina Verde na noite de ontem (21/7). No local, os peritos realizaram a coleta de vestígios e informações que subsidiarão as investigações.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

"O corpo da vítima, um homem de 29 anos, foi encaminhado ao Posto Médico Legal para exames. A suspeita, uma mulher de 23 anos, foi conduzida e ouvida pela Delegacia de Polícia Civil de Plantão em Iturama. Na ocasião, a Autoridade Policial presente ratificou a prisão em flagrante, por homicídio culposo, com arbitramento de fiança, que foi paga, sendo a suspeita liberada a seguir. Um inquérito foi instaurado para a apuração do caso, e outras informações poderão ser repassadas à imprensa com o andamento dos trabalhos investigativos", complementou a nota.