Falso técnico de energia é preso por golpes de mais de R$ 100 mil em MG

Um homem de 24 anos foi preso preventivamente suspeito de aplicar uma série de golpes em Uberlândia (MG), no Triângulo. Segundo a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), ele se passava por funcionário de uma empresa de energia elétrica para enganar moradores e teve a prisão efetuada nessa segunda-feira (21), no apartamento onde morava, no bairro Grand Ville.

Durante o cumprimento do mandado de prisão, os policiais também realizaram buscas no imóvel e apreenderam equipamentos eletrônicos, que serão analisados.

A investigação, conduzida pela equipe especializada no combate a fraudes eletrônicas, teve início em setembro de 2024. Até o momento, sete vítimas foram identificadas e o prejuízo causado pelo suspeito já ultrapassa R$ 100 mil.

Esquema criminoso

Conforme apurado pela PCMG, o homem utilizava uniforme e crachá falsos para se apresentar como técnico de uma empresa de energia. Com a justificativa de realizar manutenções ou trocas no padrão de energia elétrica, ele conseguia entrar nas residências das vítimas.

Durante a visita, solicitava dados pessoais e uma selfie das vítimas, alegando ser necessário para atualização cadastral. De posse dessas informações, o suspeito acessava contas bancárias, realizava transferências, contratava empréstimos, abria contas em nome das vítimas e até financiava veículos, que eram usados em novos golpes.

A maioria das vítimas é homem e tem entre 60 e 70 anos de idade. Uma delas chegou a ter um carro financiado em seu nome, em contrato fechado pelo suspeito.

Segundo a delegada, o autor agia sozinho, sendo assim possível localizá-lo a partir do reconhecimento fotográfico feito pelas vítimas e de levantamentos policiais. Em relação às movimentações financeiras, a delegada afirma que foi possível vincular o suspeito aos valores desviados. Apesar da complexidade das fraudes, o suspeito não tem antecedentes criminais.

"A PCMG reforça seu compromisso com a população no combate aos crimes de estelionato e alerta para que cidadãos desconfiem de abordagens incomuns e sempre verifiquem a identidade de prestadores de serviços", afirmou a delegada responsável pela investigação, Tauany Abou Rejaili.

Alerta à população

A delegada alerta: “Nenhuma empresa séria solicita selfie ou dados pessoais diretamente na porta da sua casa”. A orientação é: sempre desconfie, verifique a identidade do profissional e confirme o serviço diretamente com os canais oficiais da empresa, seja presencialmente, pelo site ou aplicativo.

A polícia não descarta o envolvimento de outras pessoas no esquema, por isso a investigação ainda está em andamento. A orientação é que possíveis novas vítimas procurem a delegacia mais próxima ou registrem ocorrência para que os crimes sejam devidamente apurados.