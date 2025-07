Professora de BH encontrada morta será enterrada nesta terça (22)

A professora Soraya Tatiana Bonfim França, de 56 anos, que lecionava história no Colégio Santa Marcelina será enterrada às 9h30 da manhã desta terça-feira (22/7), no Cemitério da Paz, no Bairro Caiçara, Região Noroeste de Belo Horizonte. Seu corpo foi velado no Cerimonial Santa Casa BH, no Bairro Santa Efigênia, Região Leste da capital, na tarde de segunda (21).

Ela foi vista pela última vez na sexta-feira (18/7), quando o filho, de 33 anos, saiu para uma viagem na Serra do Cipó. O corpo foi encontrado nesse domingo (20/7) pela Polícia Militar (PMMG) no Bairro Conjunto Caieiras, em Vespasiano (MG), na Região Metropolitana de BH, com queimaduras na parte interna das coxas e manchas de sangue nas partes íntimas.

Ao Estado de Minas, a colega de trabalho Emeline Mate relatou que acredita se tratar de um crime de feminicídio. “Está doendo muito. É incompreensível e revoltante. Ela morreu por ter nascido mulher, não importa a circunstância. É isso que está engasgado e é muito pesado para a gente”, contou.

Desaparecimento

Conforme familiares e amigos, a vítima iria para uma festa de aniversário com amigas na sexta-feira (18/7), mas, devido a um mal-estar, desistiu de sair. Por volta das 20h20, ela conversou com o filho, que estava saindo para viajar para a Serra do Cipó e, desde então, não teve mais contato com ninguém. Ela vestia uma roupa cinza, mas apenas a parte superior foi encontrada.

Na manhã do dia seguinte (19/7), o filho tentou contato por telefone e mensagens, mas não foi atendido. Posteriormente, pediu para que uma tia tentasse contato com a mãe, mas ela também não teve sucesso. Ao retornar para casa, mas sem conseguir entrar nela, ele disse que não havia sinal de arrombamento.

Com a ajuda de um chaveiro, familiares entraram no imóvel, mas não encontraram nenhum sinal da professora. As únicas coisas que o filho deu falta foram o celular, as chaves de casa e os óculos. Ele ainda tentou localizá-la pelo celular, mas o aparelho estava desligado. Segundo ele, a mãe havia saído de casa sem levar documentos ou carteira.

Ainda no sábado, parentes percorreram diversos hospitais de Belo Horizonte, mas sem sucesso.

A polícia recebeu um chamado anônimo sobre o encontro do corpo às 10h de domingo. De acordo com os policiais, o corpo foi encontrado coberto por um lençol. Soraya estava seminua, somente com a parte de cima do vestido. No local, apenas os óculos da professora foram encontrados.

O filho reconheceu o corpo da mãe no Instituto Médico Legal (IML), onde passou por exames e foi liberado à família. A investigação do que ocorreu está a cargo da Polícia Civil (PCMG).

Imagens de câmeras de segurança próximas à casa da professora mostraram, ainda na noite de sexta, dois veículos na porta do prédio, mas não é possível ver ninguém entrando ou saindo do edifício no período. Até o momento, não há suspeitos identificados e nem pistas sobre o que teria motivado o crime. A PCMG investiga o caso como homicídio, com indícios de feminicídio e violência sexual.