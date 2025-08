Carreta bitrem pega fogo e complica trânsito na BR-381, em Betim

Jornalista formada pela PUC Minas, repórter de Gerais do Jornal Estado de Minas com passagem pela redação do jornal Hoje em Dia e Portal R7, da Record TV Minas

Um incêndio em uma carreta bitrem complicou o trânsito na BR-381, próximo ao KM 499, em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na noite deste domingo (3/8). Devido ao acidente, a pista no sentido São Paulo ficou totalmente interditada. Não há registro de feridos.

De acordo com o Corpo de Bombeiros (CBMMG), as chamas começaram no último semirreboque do veículo de carga. Para evitar mais danos, a estrutura foi desacoplada do restante da carreta.

Rapidamente, os militares controlaram o fogo no carro. No entanto, as chamas acabaram se alastrando para uma área de vegetação às margens da rodovia.

Conforme informações da Arteris Fernão Dias, concessionária que administra o trecho da BR-381, a pista foi liberada às 20h20. O congestionamento no trecho chegava a dois quilômetros de extensão.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada e está no local. Até o momento, não há informações sobre o que teria provocado o incêndio.