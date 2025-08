Vídeo: cliente tenta esfaquear pessoas em bar e é parado com latas na cara

Um desentendimento dentro de um bar em Uberlândia (MG), no Triângulo Mineiro, terminou com tentativa de vários esfaqueamentos. O autor das agressões foi parado com um fardo de bebidas jogado contra seu rosto. Toda a confusão foi registrada pela câmera de segurança do estabelecimento.



O vídeo mostra o momento em que o agressor, que estaria bebâdo e já tinha causado confusão dentro do comércio, é empurrado para fora do bar, que fica no bairro Jardim Brasília, zona norte do Município do Triângulo Mineiro.



Após se levantar, o bêbado parte para cima de um funcionário do bar com uma faca e, por pouco, não o acerta pelas costas. A quase vítima foi avisada por um cliente. Outro homem que via tudo passa a ser alvo do agressor, que tenta esfaquear todos.



A confusão só termina quando o homem com a faca é acertado com um fardo fechado de latas de cerveja no nariz e cai. Enquanto as latas se espalham pela rua, todas as outras pessoas passam a conter o bêbado. Cadeiradas e um porrete são usados para bater no homem.



Ele ainda tenta atacar as pessoas, mas é parado pelos clientes.

Apesar da violência, a Polícia Militar não foi acionada, mas o vídeo passou a circular em redes sociais.