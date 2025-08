Vídeo: lobo-guará é flagrado correndo pelas ruas de Uberlândia

Um lobo-guará foi avistado em três bairros da cidade de Uberlândia, no Triângulo Mineiro, na madrugada desta quarta-feira (6/8). Pelo menos dois vídeos mostram o animal correndo assustado no perímetro urbano do município. Buscas foram feitas, mas o lobo não foi capturado.

Em um dos registros, feito por um motociclista pouco depois da 1 hora, o lobo estava no Bairro Santa Rosa. Nas imagens, o homem se mostra muito surpreso com a presença do animal no local e o segue de moto por algumas ruas. A todo tempo o animal corre.

No meio da madrugada o Corpo de Bombeiros foi chamado no Bairro Jardim Brasília, onde moradores se assustaram com o animal. Os militares chegaram a procurá-lo na região, contudo ele não foi encontrado.

Outro vídeo foi feito no fim da madrugada entre os bairros Mansour e Luizote de Freitas. Dessa vez foi um motorista que flagrou o lobo pelas ruas e informações repassadas em redes sociais apontam que ele correu até uma mata próxima da Avenida Rio Nilo e desapareceu.

O percurso percorrido pelo lobo-guará na madrugada de Uberlândia pode ultrapassar os 10 quilômetros.



Os bombeiros informaram que, caso o animal seja avistado novamente na cidade, os moradores acionem os militares e evitem contato com ele.

