Suspeito de tráfico foragido da Justiça é preso no interior de Minas

Um homem de 36 anos, que estava condenado pelo tráfico de drogas e foragido da Justiça, foi preso pela Polícia Militar em Guanhães, no Vale do Rio Doce. Ele foi preso em flagrante por tráfico de drogas, mais especificamente, cocaína.

A PM recebeu informações sobre uma residência no Bairro Alvorada, onde havia uma frequência muito grande de pessoas, em especial à noite, e que se supunha ser um ponto de entrega do tráfico de drogas, no sistema delivery.

Uma campana foi montada pela PM, que confirmou que a rotatividade era muito grande na residência, com a pessoa chegando, apanhando um embrulho pequeno e saindo.

Os policia surpreender um alvo, conseguindo render o suspeito, que foi preso.

No interior da casa, os policiais encontraram 196 papelotes de cocaína, seis sacos plásticos com a droga, além de três celulares. O suspeito foi encaminhado para a delegacia, juntamente com o material entorpecente.

