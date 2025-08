Gerente do tráfico é preso na Grande BH com grande quantidade de drogas

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Um homem, de 24 anos, conhecido como o gerente de tráfico da Vila do Sapo, em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, foi preso pela Polícia Militar (PMMG) nessa segunda-feira (3/8), com mais de mil pinos de cocaína e outras drogas.

De acordo com a PM, moradores da região já realizaram várias denúncias de que o lugar era utilizado como ponto de tráfico e ocupado por usuários de drogas. Segundo relatos, os traficantes já chegaram a expulsar moradores do local para demonstrar poder. Outros líderes do tráfico da área estão presos.

Conforme o boletim de ocorrência, os traficantes utilizam uma área de mata para guardar as drogas, obrigando crianças que vão para a escola e trabalhadores a se deslocar por um caminho mais longo, na intenção de evitar o local.

Diante das denúncias, foi montada uma operação pela Rondas Ostensivas com Cães (Rocca). Militares abordaram o suspeito na manhã de ontem. Ele tentou fugir, mas foi impedido. Ele carregava uma bolsa que continha parte da quantidade das drogas e um rádio comunicador.

Os policiais continuaram as buscas e encontraram uma bananeira, com a terra aparentemente mexida e uma tábua. Ao retirar a madeira, foi encontrado um tonel com o restante das drogas. A PM deu voz de prisão e o homem foi conduzido à delegacia.

Siga o nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Materiais apreendidos