BH: adolescentes se dividiam para vender e esconder drogas

Três adolescentes, de 14, 15 e 16 anos, foram apreendidos por envolvimento com o tráfico de drogas no Morro do Papagaio, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, na noite dessa quinta-feira (24/7). Cada um tinha uma função estabelecida e não souberam informar os telefones ou endereços dos pais para acompanhar a ocorrência.

Uma equipe da Polícia Militar patrulhava o Beco Rio Branco, no Bairro Estrela Dalva, quando viu quatro meninos em atitude suspeita, aparentemente negociando drogas. De acordo com o boletim de ocorrência, o local é conhecido pelo intenso tráfico.

Ao perceberem a aproximação da viatura, os adolescentes correram para dentro de uma residência, gritando “latinha”. Segundo a PM, o grito é semelhante ao “galo!” e serve para alertar colegas sobre a chegada da polícia.

Os militares entraram no imóvel e encontraram os três. Durante buscas, foram apreendidas 616 pedras de crack, 223 pinos de cocaína, 103 buchas de maconha, 10 bolas de haxixe e R$ 176 em dinheiro trocado, nos bolsos de um deles.

Um dos adolescentes confessou que era o responsável por guardar os entorpecentes e que escondeu uma sacola debaixo da cama. Outro disse que apenas guardava o dinheiro. Já o terceiro adolescente relatou que recebia R$ 500 por plantão.

Um quarto adolescente também foi encontrado, mas não portava nada ilegal. Segundo os registros, ele disse que atuava como olheiro. A mãe foi chamada para acompanhá-lo, mas se recusou.

Os pais dos demais não foram localizados. De acordo com a PM, os menores afirmaram que moram longe e não souberam informar os números de telefone.

Os adolescentes foram apreendidos, juntamente da droga e dinheiro, por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Eles foram levados à Central de Flagrantes da Polícia Civil, que segue com o caso.