BH: Morro do Papagaio é alvo de megaoperação da polícia

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Uma operação contra o crime organizado foi lançada pela Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), na manhã desta quinta-feira (20/3), em vários pontos de BH e Região Metropolitana. Trata-se da Megaoperação Força Tarefa Estratégica, que tem como primeiro foco o Aglomerado Morro do Papagaio, na Região Centro-Sul da capital mineira.

As operações têm mostrado resultados positivos, segundo o tenente-coronel Jésus Cássio de Abreu Júnior, comandante do 22º Batalhão de Polícia Militar (BPM). "Tivemos uma redução de 25% no número de homicídios no Morro do Papagaio, comparados aos números de 2023 e 2024. Mas o mais importante é que essa redução, em dez anos, segundo nossas estatísticas, é de 50%. Fazendo comparação com 1995, ano da criação do 22º BPM (Batalhão de Polícia Militar), esse tipo de crime caiu em 64%”.

A megaoperação, que teve início pelo Morro do Papagaio e combate tráfico de drogas, furtos e roubos, segundo o tenente-coronel, será estendida a todos os pontos considerados críticos de Belo Horizonte. "É importante que a população sinta-se cada vez mais segura e que a Polícia Militar adentre qualquer ponto com segurança."

A PMMG fez uma série de comunicados à comunidade do Morro do Papagaio, por meio de redes sociais, e distribuiu notas na comunidade. “Tivemos conversas com comerciantes e estamos incentivando, cada vez mais, que a comunidade faça denúncias, nos procurando ou discando para o 181”, afirma o comandante.

Primeiros resultados

No encontro da Rua Principal com a Avenida Arthur Bernardes, uma blitz do Batalhão de Trânsito foi organizada.

Em uma das primeiras vistorias, um carro Gol foi apreendido, por estar com a documentação irregular. O último comprovante de pagamento de IPVA era de 2025, ou seja, o veículo está com a documentação irregular há dois anos.

“Liguei para minha mãe, para que ela providenciasse a regularização do veículo. Enquanto isso, não poderei trabalhar”, disse o motorista, filho da proprietária do veículo e que também exerce as funções de bombeiro e eletricista.

A megaoperação conta com emprego de militares do 22º Batalhão de Polícia Militar do Comando de Policiamento da Capital, além de militares dos Comandos de Policiamento Especializado (CPE), de Missões Especiais (CME) e de Aviação do Estado (Comave).

