Raiva em morcego é confirmada em Uberlândia

A Superintendência Regional de Saúde confirmou que um morcego encontrado morto em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, estava contaminado com o vírus da raiva. O animal foi enviado para análise na Fundação Ezequiel Dias, em Belo Horizonte. O município informou ter realizado a vacinação de animais após o resultado positivo.

O morcego foi localizado no Bairro Novo Mundo, na Região Leste da cidade. Apesar disso, não há registros de casos de raiva em humanos em Uberlândia em 2025.

Morcegos encontrados em situações incomuns, como durante o dia, dentro de residências ou com comportamento estranho, devem ser considerados suspeitos e comunicados ao setor de zoonoses local.

Em nota, a Prefeitura de Uberlândia informou que seguiu as diretrizes do Ministério da Saúde após a confirmação da amostra positiva. "Acontece uma varredura em um raio de 300 metros, que consiste em vacinar todos os cães e gatos dentro dessa área, inclusive aqueles que já receberam a dose durante a campanha de vacinação. Essa ação foi realizada no Bairro Novo Mundo entre os dias 10 e 11 de março."

A prefeitura também destacou que "as equipes do Programa de Controle da Raiva, da Unidade de Vigilância em Zoonoses (UVZ), realizam permanentemente ações de prevenção e controle do vírus que transmite a doença. Todo o empenho das equipes resulta em mais de 30 anos sem registros de raiva canina e humana em Uberlândia."

O município recomenda que, caso um morcego seja encontrado em ambiente residencial, o morador evite contato direto e isole o animal com um balde ou uma caixa. As equipes fazem a captura do morcego e o encaminham para a Vigilância Epidemiológica, responsável pelo envio das amostras para análise em Belo Horizonte.