MG: ex-prefeito é condenado a ressarcir a prefeitura em R$5,5 milhões

O ex-prefeito de Vieiras, na Zona da Mata, Waldinei Chicareli de Andrade (PT) foi condenado a ressarcir os cofres públicos em R$ 5,5 milhões, com juros e correção monetária, por fraude em licitação na contratação de posto de combustíveis. O ex-gestor teve seus direitos políticos suspensos por 12 anos e está proibido de contratar com o poder público.

A condenação de Andrade pela Justiça ocorreu após denúncia do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG).

A decisão judicial aponta que o ex-gestor comandou as licitações e celebrou diversos contratos com o Auto Posto Bom Jesus de Vieiras, empresa dele próprio. Andrade foi condenado por improbidade administrativa e obrigado a ressarcir R$ 5,5 milhões aos cofres da prefeitura. Deste montante, segundo a sentença, deve ser descontado o valor do combustível efetivamente entregue para a administração municipal.

Segundo o MPMG, durante a apuração do ocorrido, entre 2009 e 2016, testemunhas confirmaram que o político era o real dono do posto de combustíveis. Vários “laranjas” teriam tentado encobrir o real proprietário com alterações contratuais, como a entrada e saída de pessoas na condição de sócios do empreendimento.

Dessa forma, a empresa era contratada para fornecer combustível para a prefeitura com Andrade mantido como sócio oculto.

*Estagiária sob a supervisão do subeditor Humberto Santos