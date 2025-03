PC pede ajuda para encontrar pai suspeito de matar filho de 9 anos com tiro

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

A Polícia Civil divulgou um vídeo em que pede ajuda à população de Várzea de Santo Antônio, distrito de Itamarandiba, no Vale do Jequitinhonha, para dar informações que levem à prisão de Geraldo Aparecido Alves Miranda, de 50 anos, principal suspeito do assassinato de seu filho, Gabriel Santos Miranda, de apenas 9 anos. As informações podem ser repassadas através do número 181 ou em qualquer delegacia do Vale do Jequitinhonha.

As buscas pelo suspeito acontecem desde o último sábado, quando o corpo do menino foi encontrado em Itamarandiba. A motivação para o crime, segundo a Polícia Militar, era que Geraldo não aceitava o fim do relacionamento com sua ex-mulher.

As informações do Boletim de Ocorrências da PM dão conta que Gabriel tinha sido apanhado, na casa da mãe, pelo pai, Geraldo, no meio da última semana.

O corpo foi encontrado, numa área de mata, na manhã de sábado, em Várzea de Santo Antônio, com um tiro no ouvido, de uma garrucha calibre 22. O corpo foi sepultado no final da tarde daquele mesmo dia.

As buscas por Geraldo tiveram início na sexta-feira, mesmo sem saber o que havia acontecido, a partir de uma denúncia do Conselho Tutelar, feita pela mãe do menino.

Uma pessoa teria informado que familiares do menino haviam recebido uma mensagem de Geraldo, em que este dizia ter matado o filho e que também iria se matar.

Policiais militares localizaram uma residência, em que uma mulher teria recebido e dado de comer ao pai e ao filho, na sexta-feira. E que logo depois disso, Geraldo e Gabriel teriam deixado a casa. Desde então, Geraldo não foi mais visto. A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros fazem buscas na região.

