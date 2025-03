Em áudio atribuído ao pai, homem afirma que matou filho de 9 anos

Repórter especial do Estado de Minas/UAI (2011), com passagens por Folha de SP (stringer Europa 2011), Agora SP (2010-2011) e Hoje em Dia (2004-2010). Sempre envolvido em grandes reportagens e séries em áreas como meio ambiente, segurança pública, tran

Equipes da Polícia Militar (PM) em Itamarandiba, no Vale do Jequitinhonha, realizam cerco na região para localizar e prender o trabalhador rural Geraldo Aparecido Alves Miranda, de 50 anos, suspeito de matar o próprio filho, Gabriel, de 9, para se vingar da ex-companheira – e mãe da criança. Ele não aceitou o fim do relacionamento.

O crime provocou grande repercussão e revolta em Itamarandiba (32,9 mil habitantes). Neste sábado (15/3), foi divulgado um áudio nas redes sociais, com uma voz atribuída a Geraldo, no qual ele afirma que tinha matado o filho e que, em seguida, iria tirar a própria vida, numa área de chapada (mata). Porém, o homem segue desaparecido.

Foi iniciada uma mobilização na região desde quinta-feira (13/3), quando pai e filho desapareceram.

Na manhã deste sábado (15/03), o corpo de Gabriel foi encontrado numa área de mata, perto do distrito de Várzea de Santo Antônio, onde o menino morava com a mãe. A localização do corpo foi confirmada pela 23ª Companhia Independente da Polícia Militar de Itamarandiba.

Ainda conforme informações da PM, a criança foi morta com um tiro espingarda no ouvido.

A comunidade de Várzea de Santo Antônio, onde Gabriel morava com a mãe, fica distante 18 quilômetros da sede Itamarandiba, tendo apenas 722 habitantes que vivem espalhados por um território extenso dominado por fazendas de pecuária e plantações e eucalipto, entre os rios Araçuaí, Itapirapoã e Pinheiro.

A mãe de Gabriel afirma que Geraldo fazia ameaças por causa do fim do relacionamento. Segundo a mulher disse à polícia foram diversas ocasiões em que Geraldo teria dito que se ela não reatasse o relacionamento, ele mataria o filho e depois sumiria.

Neste sábado, após a localização do corpo do garoto Gabriel, foi divulgado um áudio em grupos de aplicativo e nas redes sociais em Itamarandiba, atribuído a Geraldo. A mensagem de áudio teria sido enviada pelo pai do garoto a um amigo.

Na gravação, um homem diz: “o Gabriel, eu já atirei nele. E está morto. Estou na chapada (inaudível). Você estava brincando comigo. Você estava brincando comigo. Você achou que eu estava blefando”.

Mais adiante, na mesma gravação, o autor diz: “Eu já atirei nele (supostamente Gabriel), matei ele. E agora vou atirar em mim. Estou avisando. Estou numa chapada aqui (...)”.

Apesar de constar no áudio que o homem iria se matar após tirar a vida do filho, não confirmado que o pai de Gabriel cometeu suicídio. Assim, foram intensificadas as buscas região visando localizar e prender o suspeito do crime do menino que foi encontrado morto.